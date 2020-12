Il solito Capogna e Iocolano stendono i piemontesi

Ora bisogna chiudere in bellezza l’anno nella trasferta di Olbia

LECCO – Torna il sereno in casa Calcio Lecco. Dopo la sconfitta maturata nello scorso turno allo “Speroni” di Busto Arsizio, i blucelesti ritrovano la vittoria superando 2-0 la Pro Vercelli nell’anticipo – giocato questo pomeriggio al “Rigamonti-Ceppi” – della sedicesima giornata d’andata.

L’ottava affermazione in campionato permette al Lecco di portarsi a quota 27 punti, al pari proprio della Pro Vercelli (al secondo ko nel giro di pochi giorni dopo la sconfitta rimediata in settimana contro il Livorno).

La partita

L’avvio di gara scorre veloce senza particolari emozioni fino al 10′, quando i blucelesti costruiscono la prima azione da rete. Nell’occasione, Capogna, perfettamente smarcato da Nannini, manca l’impatto con la sfera sprecando di fatto un’ottima potenziale palla-gol.

La partita prosegue poi su buoni ritmi, con le due squadre che non esitano ad affrontarsi a viso aperto. La Pro Vercelli ci prova con un tiro da fuori di Emmanuello che però manca di precisione. Il Lecco risponde con un colpo di testa a lato di Capogna e con una buona iniziativa di Kaprof, la quale non sortisce comunque buon esito.

Si va dunque all’intervallo col punteggio bloccato sullo 0-0.

Uno-due e partita in ghiaccio

Nella ripresa il Lecco parte bene e al 57′ ottiene subito i frutti del proprio forcing. Kaprof e Iocolano scambiano alla grande in area, De Marino interviene in modo troppo ruvido su Iocolano e l’arbitro decreta il rigore. Dal dischetto calcia Capogna, Saro si supera deviando la palla sul palo, sulla respinta però irrompe lo stesso Capogna che spinge la sfera in fondo al sacco per l’1-0.

Dopo il gol del vantaggio i ragazzi di Mancino (oggi in panchina come primo allenatore in sostituzione dello squalificato D’Agostino) giocano in modo più sciolto e al 69′ sfiorano il raddoppio, quando Kaprof serve alla grande Capogna che in diagonale conclude a lato di un nulla.

Pochi minuti dopo il man of the match Capogna veste i panni dell’assist-man, dando una palla d’oro a Giudici che però la spreca malamente. Il gol lariano comunque è nell’aria e prontamente si materializza al 77′ grazie a Iocolano che colpisce con uno splendido tiro a giro che non lascia scampo a Saro. E’ la rete del 2-0 che di fatto chiude il match con un quarto d’ora d’anticipo.

L’unica nota negativa del pomeriggio è l’ingenuo cartellino rosso rimediato da Marzorati in pieno recupero per aver reagito ad una gomitata.

Ora la Calcio Lecco è attesa dalla trasferta di Olbia di mercoledì prossimo (calcio d’inizio all’insolito orario delle 12.30). Inutile aggiungere che altri tre punti permetterebbero di chiudere in crescendo la prima parte della stagione, in vista della ripresa fissata per il 10 gennaio.

Tabellino

LECCO – PRO VERCELLI 2-0: Capogna 57′, Iocolano 77′

LECCO: Pissardo, Celjak, Marzorati, Capoferri, Giudici (Nesta dal 91′), Bolzoni, Lora, Nannini, Iocolano (Marotta dall’87’), Kaprof (Mangni dal 77′), Capogna (Mastroianni dal 77′). A disp.: Bertinato, Capoferri, Merli Sala, Lora, D’Anna, Del Grosso, Porru, Haidara, Moleri, Raggi. All. Mancino (squalificato D’Agostino).

PRO VERCELLI: Saro, Auriletto, De Marino, Hristov, Iezzi (Blaze dal 64′), Emmanuello, Nielsen (Graziano dall’88’), Petris (Erradi dall’81’) Della Morte (Borello dal 64′), Rolando (Romairone dall’88’), Comi. A disp.: Moschin, Benedetti, Padovan, Merio, Secondo, Carosso). All. Modesto.

ARBITRO: Sig. Zufferli di Udine