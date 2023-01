Calcio Serie C. Crollo Lecco: la Pergolettese rimonta due reti e si impone 4-2

Ilari e Buso fissano il punteggio sul 2-0 al 45′

Nella ripresa i blucelesti scompaiono e la Pergolettese fa l’impresa

CREMA – Si apre con una clamorosa sconfitta in rimonta il 2023 della Calcio Lecco: al “Voltini” di Crema la truppa di mister Foschi viene infatti superata per 4-2 dalla Pergolettese.

A destare preoccupazione è il modo in cui è maturato il ko; dopo un buon primo tempo chiuso in vantaggio di due reti (0-2 firmato da Ilari e Buso), i blucelesti sono completamente scomparsi nella ripresa subendo la grande rimonta della formazione cremasca, capace alla fine di strappare i tre punti grazie alle doppiette di Abiuso e Varas.

Primo tempo in controllo

L’avvio di gara del Lecco è di quelli che di migliori non si può; dopo neanche un giro di lancette infatti i blucelesti sono già avanti, grazie ad un tiro al volo di Ilari, su cross di capitan Giudici, che batte Soncin per l’1-0.

Dopo il gol subito a freddo la Pergolettese prova ad organizzare una reazione immediata. All’11’ i padroni di casa costruiscono una buona chance sull’asse Arioli-Abuso, con la sfera che termina di poco a lato. Al quarto d’ora viene poi chiamato in causa Melgrati, il quale compie il suo primo importante intervento sugli sviluppi di una punizione dalla trequarti campo.

A questo punto torna a farsi vedere il Lecco e al 17′ Buso calcia non di molto fuori dallo specchio di porta su assist di Zambataro. Le aquile continuano a premere costruendo altre due occasioni che però Buso non riesce a capitalizzare.

Il gol del raddoppio comunque è nell’aria e a realizzarlo è proprio la punta classe 2000: è il 37′ quando Buso, approfittando della troppa libertà concessagli dalla difesa cremasca, incorna a rete per il 2-0.

Il primo tempo di fatto si chiude qui, con i ragazzi di Foschi che vanno dunque al riposo avanti di due reti.

Black out totale nella ripresa

In avvio di ripresa cambia però tutto fin da subito: dopo cinque minuti infatti Abiuso accorcia le distanze inventando una gran rete in acrobazia.

La rete della Pergolettese scuote il Lecco che risponde con un break di Giudici, chiuso in angolo al momento della conclusione. Si tratta però solo di un episodio estemporaneo perché dopo sono ancora i padroni di casa a premere e a sfiorare il pareggio con Abiuso.

La marcatura comunque è solo rimandata: al 68′ Varas, approfittando di una dormita della difesa bluceleste, realizza il 2-2 sugli sviluppi di un corner.

A questo punto Foschi prova a correre ai ripari inserendo in rapida sequenza Zuccon, Lepore, Mangni e Lakti in ragione di Buso, Zambataro, Ilari e Galli. Le mosse però si rivelano tardive e al 79′ Abiuso completa la rimonta incornando a rete il 3-2 in favore della Pergolettese.

La giornata nera della Calcio Lecco si completa ad un passo dallo scadere, quando Varas di testa realizza poker e doppietta personale. Per le aquile è notte fonda; ora Foschi dovrà essere bravo a togliere dalla testa dei suoi ragazzi questo pesante ko e caricarli al meglio in vista del big match di sabato 14 gennaio contro il L.R. Vicenza.

Tabellino

PERGOLETTESE – LECCO 4-2: Ilari (L) 1′, Buso (L) 37′, Abiuso (P) 50′, Varas (P) 68′, Abiuso (P) 79′, Varas (P) 89′.

PERGOLETTESE: Soncin, Arini, Lambrughi, Piccinini, Bariti (Tonoli dall’86’), Guiu Villanova (Figoli dal 46′), Artioli (Mazzarani dal 90′), Varas, Villa, Abiuso, Iori (Vitalucci dal 70′). A disp.: Cattaneo, Bevilacqua, Lucenti, Cancello, Vitalucci, Verzeni, Bozzuto. All. Villa.

LECCO: Melgrati, Celjak, Battistini, Enrici, Giudici, Girelli (Tordini dall’83’), Galli (Lakti dal 75′), Ilari (Mangni dal 75′), Zambataro (Lepore dal 70′), Buso (Zuccon dal 70′), Pinzauti. A disp.: Stucchi, Maffi, Maldini, Pecorini, Scapuzzi, Stanga, Martorelli, Longo. All. Foschi.

ARBITRO: Sig. Di Reda, sez. Molfetta.

Classifica

FeralpiSalò 39

———————————–

Pordenone 39

L.R. Vicenza 38

Lecco 35

Pro Sesto 35

Renate 34

Pro Patria 33

Novara 31

Arzignano Valchiampo 29

Padova 28

AlbinoLeffe 27

———————————-

Pro Vercelli 27

Juventus Next Gen 26

Pergolettese 25

Mantova 24

———————————-

Sangiuliano City 24

Virtus Verona 23

Trento 20

Piacenza 19

———————————

Triestina 15