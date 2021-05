Rescissione consensuale tra il tecnico e la società

Attese nuove mosse da parte della proprietà

LECCO – La notizia era nell’aria e questa mattina ne è arrivata l’ufficialità: Gaetano D’Agostino non è più il tecnico della Calcio Lecco. Il mister e la società di via Don Pozzi hanno deciso di rescindere in modo consensuale.

“Calcio Lecco 1912 comunica di aver risolto consensualmente il contratto con Gaetano D’Agostino. La società desidera ringraziare il tecnico e tutto il suo gruppo di lavoro per aver raggiunto lo storico traguardo dei playoff, nonchè per la dedizione, la correttezza, e la professionalità mostrata in queste due stagioni in bluceleste” questo il comunicato stampa con cui la società bluceleste ha annunciato il divorzio col mister palermitano.

In attesa ora di capire chi guiderà il Lecco nella prossima stagione, resta il fatto che la proprietà guidata da Paolo Di Nunno è alla ricerca di nuovi finanziatori per garantire l’iscrizione al campionato di Serie C della Calcio Lecco.

Le prossime settimane saranno dunque decisive per sapere quale futuro attende i colori blucelesti.