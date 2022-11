I friulani rifilano una cinquina ai blucelesti

Primo tempo chiuso già sul 3-0; nella ripresa i neroverdi dilagano

LIGNANO SABBIADORO – E’ una sconfitta clamorosa quella in cui è incappata questo pomeriggio la Calcio Lecco. Nella gara valida per la dodicesima giornata del girone A di Serie C, la formazione di Foschi rimedia un pesantissimo 5-0 nel big match disputato in casa del Pordenone.

Il largo ko ridimensiona le ambizioni di un Lecco che fino a due giornate fa conduceva in classifica, ma che dopo la sconfitta interna contro il Trento e quella odierna dovrà per forza di cose resettare e rimpossessarsi della mentalità da squadra operaia e votata al sacrificio per tornare subito a fare punti.

Per quanto concerne la cronaca del “Guido Teghil” di Lignano Sabbiadoro, l’equilibrio si spezza al 10′ quando Pinato fa partire un gran sinistro dalla distanza che non lascia scampo a Melgrati. Passano due minuti esatti e i padroni di casa raddoppiano con Dubickas, bravo a realizzare con un tiro che va ad infilarsi all’angolino.

Dopo il doppio schiaffo subito la reazione del Lecco è quasi del tutto assente e così al 43′ Dubickas cala il tris e fa doppietta personale, depositando la sfera in rete da pochi passi.

La gara di fatto è già ampiamente compromessa all’intervallo; la rete che mette i sigilli arriva al 60′ e porta la firma di Candellone. Al 77′ Ajeti realizza poi il definitivo 5-0.

Ai blucelesti non resta ora che metabolizzare la disfatta, per poi da martedì iniziare a preparare un’altra importante sfida, quella che si giocherà sabato 12 novembre – ore 17.30 – in casa della FeralpiSalò, da oggi terza forza del campionato dopo il sorpasso operato proprio ai danni della truppa di Foschi.

Tabellino

PORDENONE – LECCO 5-0: Pinato 10′, Dubickas 12′ e 42′, Candellone 60′, Ajeti 77′.

PORDENONE: Festa, Bruscagnin, Ajeti, Bassoli, Benedetti, Torrasi (Biondi dal 75′), Burrai (Giorico dall’80’), Pinato (Deli dal 63′, Baldassarri dall’80’), Zammarini, Dubickas (Piscopo dal 69′), Candellone. A disp.: Martínez, Giust, Maset, Ingrosso, Comuzzo. All. Di Carlo.

LECCO: Melgrati, Maldini, Battistini (Pecorini dal 46′), Enrici, Zambataro, Girelli, Galli (Maldonado dal 77′), Zuccon (Lakti dal 65′), Giudici, Mangni (Buso dal 55′), Pinzauti (Scapuzzi dal 46′). A disp.: Stucchi, Maffi, Lepore, Sangalli, Stanga, Purro, Ilari, Rossi. All. Foschi.

ARBITRO: Sig. Di Marco, sez. Ciampino.

Classifica

Pordenone 23

Renate 23

FeralpiSalò 22

Lecco 20

Novara 20

Padova 19

Arzignano Valchiampo 18

Pro Patria 18

Pro Sesto 18

L.R. Vicenza 17

Pro Vercelli 17

Juventus Next Gen 16

Sangiuliano City 16

AlbinoLeffe 15

Pergolettese 15

Trento 13

Mantova 11

Triestina 10

Piacenza 8

Virtus Verona 7