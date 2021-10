Calcio Serie C. Domani il big match tra Lecco e Padova

Blucelesti a caccia del riscatto dopo il ko con la Fiorenzuola

La capolista arriva al “Rigamonti-Ceppi” forte di sei vittorie e un pareggio

LECCO – E’ tempo di vigilia di campionato in casa Calcio Lecco. Domani pomeriggio – calcio d’inizio alle 17.30 – al “Rigamonti-Ceppi” è in programma il match, valido per l’ottava giornata di Serie C, che vedrà i blucelesti opposti alla capolista Padova.

Per gli uomini di mister Zironelli si tratta dunque di un match dal coefficiente di difficoltà elevato. I veneti si presentano in riva al Lario con diciannove punti all’attivo sui ventuno finora disponibili, frutto di sei vittorie e un pareggio in sette giornate.

L’unico mezzo passo falso la formazione di Pavanel l’ha commesso proprio nell’ultimo turno, impattando sul terreno di casa contro il Seregno (1-1). Nelle prime sei giornate invece i biancorossi hanno fatto la voce grossa superando nell’ordine Renate, Pergolettese, Legnago Salus, Triestina, Pro Patria e Fiorenzuola.

Il Lecco dal canto suo è chiamato al riscatto dopo il ko rimediato a Fiorenzuola d’Arda. Le aquile in questo avvio di campionato non sono ancora riuscite a trovare continuità (quattro vittorie e tre sconfitte) ma all’ombra del Resegone Iocolano e compagni non hanno mai steccato ottendendo sempre l’intera posta in palio.

Il fattore campo dunque, a livello di match casalighi, non ha mai tradito. Il Padova rappresenta ora un ostacolo di prima fascia per capire quali possono davvero essere le ambizioni dei blucelesti.