D’Agostino cerca conferme dopo i pareggi contro Juventus Under 23 e Como

I toscani sono la seconda forza del campionato con Renate e Pontedera

LECCO – Sarà una trasferta molto complicata quella che domani la Calcio Lecco si troverà ad affrontare allo “Stadio dei Marmi” di Carrara.

Lo stato di forma delle due formazioni

La Carrarese si trova infatti in un buono stato di forma, con dieci punti conquistati nelle ultime cinque partite, che al momento sta fruttando il secondo posto in classifica in coabitazione con Renate e Pontedera. Il terzetto si trova a quota 22 punti, 7 in meno del Monza capolista.

Il Lecco dal canto suo arriva al match dopo i pareggi, ottenuti entrambi in extremis, contro la Juventus Under 23 e il Como. Nelle due partite si è visto un Lecco diverso rispetto a quello delle primissime uscite della gestione D’Agostino. L’aver mosso la classifica può sicuramente dar maggior consapevolezza alla squadra, anche se il pronostico della gara propende tutto a favore della Carrarese.

“Non partiamo sconfitti”

Al termine dell’allenamento di rifinitura mister D’Agostino ha parlato sia degli avversari che del momento dei suoi ragazzi.

“Domani affronteremo la squadra, almeno a livello di rosa, più forte del campionato al pari del Monza. Loro sicuramente giocheranno all’attacco, per questo noi dovremo essere bravi a sfruttare determinate situazioni che potrebbero venire a crearsi. Conto la Juve e il Como ho visto un gruppo in crescita; ora mi aspetto che la squadra continui secondo questo spirito” così il tecnico bluceleste nella conferenza stampa della vigilia.

La lista dei convocati

Per la gara di domani restano ancora feri ai box Bacci e Migliorini. Non convocati nemmeno Magonara, che comunque è vicino al rientro, e Lisai, alle prese con un trauma distorsivo al ginocchio sinistro.

Questa la lista dei convocati: Safarikas, Vignati, Marchesi, Giudici, Chinellato, D’Anna, Malgrati, Samake, Procopio, Merli Sala, Capogna, Jusufi, Scaccabarozzi, Carissoni, Maffei, Nivokazi, Nacci, Moleri, Fall, Bastrini, Pastore, Pulze, Strambelli, Negro, Bobb.