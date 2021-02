Blucelesti in cerca di continuità dopo la vittoria col Livorno

I piemontesi, terzi in classifica, sono avanti quattro punti

LECCO – Dopo il successo ottenuto sabato contro il Livorno è già vigilia di campionato per la Calcio Lecco. Domani pomeriggio – calcio d’inizio alle 15.00 – la truppa di D’Agostino sarà di scena al “Moccagatta” di Alessandria, dove sfiderà l’attuale terza forza del girone A di Serie C.

I grigi si trovano alle spalle del duo di vertice composto da Renate e Como con trentasette punti all’attivo, quattro in più rispetto a quelli totalizzati finora dai blucelesti. Nelle due gare del girone di ritorno l’Alessandria ha prima battuto 2-0 la Pistoiese in casa e poi espugnato Olbia con un 2-1. La “cura Longo” sta dunque iniziando a dare i suoi frutti con sette punti totalizzati in tre partite (all’esordio il tecnico aveva pareggiato 0-0 a Busto Arsizio contro la Pro Patria).

In buona sostanza, rispetto alla gara d’andata quando Galli e Iocolano firmarono il 2-1 finale, la Calcio Lecco troverà sicuramente tutt’altro avversario.

La conferenza stampa del mister

Nella conferenza stampa odierna mister D’Agostino ha così presentato la gara di domani: “Affronteremo un vero e proprio squadrone che col mercato invernale si è ulteriormente rinforzato. Andremo come sempre a giocarci la nostra partita, consapevoli di quelle che sono le nostri armi e con la massima fiducia. Sarà importante mettere sul campo la nostra identità, ai ragazzi chiedo di fare una partita dall’alto profilo agonistico ma non priva di idee”.

Il bilancio del mercato

Oltre al mister a prendere la parola sono stati anche il Direttore Generale Angelo Maiolo e il Direttore Sportivo Domenico Fracchiolla, i quali hanno tracciato il bilancio del mercato invernale.

Mercato che ha visto le partenze di Simone D’Anna, Juan Cruz Kaprof, Fabio Porru, Bruno Bertinato e Luca Giudici. In entrata invece, oltre a Fabio Foglia, Michele Emmausso e Patrizio Masini, i quali hanno già esordito in bluceleste, i volti nuovi sono quelli di Luigi Liguori, Davide Borsellini e Paulo Azzi.

Queste le parole del Ds Fracchiolla: “Sono convinto che le operazioni fatte con Emmausso, Masini e Liguori siano tutte di ottima prospettiva. Azzi invece lo seguivo da parecchio tempo e sono fortemente convinto che saprà dimostrare il suo grande valore. Infine, per quanto concerne le nostre prime punte, siamo contenti delle prestazioni e dei numeri di Capogna e Mastroianni. Sicuramente migliorare il reparto offensivo nel mercato di gennaio non è cosa facile”.

Sulla falsa riga del Ds anche il Dg Maiolo: “L’intenzione della proprietà, come sempre, è quella di puntare il più in alto possibile. Abbiamo investito su giocatori giovani perchè vogliamo mettere basi solide dalle quali poter crescere”.