Lecco e Como tornano ad affrontarsi dopo quasi un anno

Tagliandi solo per i residenti in provincia di Como

LECCO – Cresce l’attesa sulle due sponde del Lario in vista del derby di domani pomeriggio. Al “Sinigaglia”, con calcio d’inizio alle ore 17.30, la Calcio Lecco tornerà ad affrontare i cugini comaschi a distanza di quasi un anno dall’ultimo faccia a faccia.

Nella scorsa stagione il derby d’andata si chiuse sull’1-1, con Moleri eroe di giornata che pareggiò all’88’ il vantaggio di Ganz. Il Covid ha poi impedito lo svolgersi della sfida di ritorno ma ora blucelesti e biancoblu sono pronti a riaffrontarsi, con rinnovate ambizioni di un campionato da giocare da protagonisti.

La Calcio Lecco arriva al derby dopo la bella vittoria sull’Alessandria nel turno infrasettimanale. Il Como dal canto suo si presenta al big match con una partita in meno nelle gambe e soprattutto con le vittorie delle prime due giornate ottenute contro Renate e Pistoiese.

Derby anomalo

Nella conferenza stampa della vigiglia mister Gaetano D’Agostino ha presentato la sfida contro la formazione di Marco Banchini: “Queste sono partite che si preparano da sole sotto il punto di vista mentale. Vogliamo avere l’approccio giusto alla partita per cercare di imporci da subito col gioco. In genere i derby sono partite maschie e poco spettacolari dal punto di vista tecnico ma quando si ha un’identità bisogna sempre mantenerla”.

Il discorso si sposta poi sul pubblico che sarà presente alla stadio: “Purtroppo mancheranno i nostri tifosi e ricordo bene quanto furono importanti lo scorso anno. Sarà un derby atipico con un’atmosfera diversa dal solito. Per quanto riguarda l’entusiasmo intorno ai ragazzi penso che si debba restare con i piedi per terra. La squadra è nuova ed è ancora in fase di conoscenza. Dobbiamo restare calmi e soprattutto lucidi perchè inevitabilmente ci saranno anche momenti di difficoltà. Pensiamo a fare un passo alla volta anche se non nascondo che le ambizioni sono sicuramente diverse rispetto a quelle dello scorso campionato”.

I 27 convocati

Questa la lista dei convocati di D’Agostino: Pissardo, Celjak, Cauz, Galli, Lora, Marzorati, Giudici, Del Grosso, Mastroianni, Mangni, D’Anna, Bertinato, Malgrati, Marotta, Porru, Iocolano, Merli Sala, Capogna, Purro, Nesta, Haidara, Moleri, Raggio, Bonadeo, Capoferri, Kaprof, Bolzoni.