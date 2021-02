Squadre in campo all’ora di pranzo (12.30)

I blucelesti vanno a caccia del decimo risultato utile consecutivo

LECCO – E’ tempo di vigilia di campionato in casa Calcio Lecco. Domani, nell’insolito orario delle 12.30, il “Rigamonti-Ceppi” vedrà i ragazzi di mister D’Agostino affrontare la Juventus Under 23, guidata in panchina dall’ex fantasista di Serie A Lamberto Zauli.

Un girone fa, al “Moccagatta di Alessandria, la sfida si chiuse sull’1-1, col vantaggio siglato da Capogna pochi minuti dopo il fischio d’inizio e il quasi immediato pareggio di Fagioli.

Serie positiva

La sfida coi bianconeri arriva a distanza di sette giorni dalla preziosa vittoria colta al “Garilli” di Piacenza. Per il Lecco, il successo di domenica scorsa ha rappresentato il nono risultato utile consecutivo (quattro vittorie e cinque pareggi).

Il filotto messo in atto nelle ultime settimane ha rilanciato le ambizioni di classifica di Malgrati e compagni. In questo momento il Lecco ha la concreta possibilità di lottare per la seconda piazza, occupata dal Renate con sei punti in più all’attivo. Tre sono invece le lunghezze che separano i blucelesti dal terzo posto della Pro Vercelli.

L’avversario

Per quanto concerne il momento dei prossimi avversari, i bianconeri si presentano al match dopo aver pareggiato in casa contro la Lucchese per 1-1. In precedenza la Juventus U23 era stata battuta dalla Pro Vercelli (0-2), sempre tra le mura amiche, ma aveva anche colto due netti successi contro AlbinoLeffe (0-3) e Livorno (6-0).

Nel complesso il bottino delle prime sette giornate del girone di ritorno parla di tre vittorie, due pareggi e due sconfitte, per un totale di undici punti conquistati, a fronte dei quindici ottenuti dal Lecco.

La classifica infine vede la Juventus U23 in settima posizione con quaranta punti, quattro in meno del Lecco. I numeri e le statistiche parlano dunque di una sfida che si preannuncia equilibrata e tirata. Sicuramente, come è consuetudine in Serie C, per ottenere i tre punti ci sarà da battagliare, oltre a cercare gli episodi favorevoli che possano indirizzare la partita.