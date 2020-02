D’Agostino vuole tornare a fare punti dopo il ko col Monza

I cremaschi sono ancora a secco di vittorie nel girone di ritorno

LECCO – E’ una vigilia molto importante quella che sta vivendo la Calcio Lecco. Domani pomeriggio al “Rigamonti-Ceppi”, con calcio d’inizio alle 17.30, i blucelesti saranno impegnati nello scontro salvezza che li vedrà opposti alla Pergolettese.

La classifica parla chiaro: il Lecco si trova appena fuori dalla zona playout con 25 punti, la Pergolettese due posizioni più indietro con 21 punti. La differenza è dunque minima, come ha dimostrato la gara dell’andata al “Voltini”, dove Malgrati e compagni si imposero 2-1 col gol vittoria arrivato all’ultimo respiro.

Le parole del mister in conferenza stampa

Messa da parte la sonora sconfitta subita nell’ultimo turno contro il Monza capolista, mister D’Agostino è pronto a riprendere il trend positivo delle ultime settimane: “Contro la Pergolettese sappiamo tutti che abbiamo uno scontro diretto da non fallire. I ragazzi in settimana si sono allenati molto bene e sono convinto siano pronti per questa sfida. La partita persa col Monza è archiviata, ora ci aspetta tutto un altro tipo di gara”.

Il tecnico bluceleste ha espresso poi la propria opinione sulla formazione cremasca: “La Pergolettese arriva da un buon pareggio ottenuto contro il Novara. Credo che ci troveremo di fronte ad una formazione che proverà in ogni modo a darci fastidio, in particolar modo sui calci piazzati”.

Tra i convocati anche Migliorini

Per la gara di domani D’Agostino potrà contare anche su Migliorini, rientrato in gruppo da inizio settimana. Questa la lista dei convocati: Safarikas, Agostinone, Milillo, Migliorini, Giudici, Fall, Strambelli, D’Anna, Malgrati, Forte, Procopio, Merli Sala, Capogna, Lisai, Cheddira, Carissoni, Moleri, Bastrini, Pastore, Negro, Bolzoni, Bobb, Livieri.