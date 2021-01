Il neoacquisto Foglia convocato ma non nell’undici titolare

I toscani, ultimi in classifica, vivono un momento positivo

LECCO – A distanza di diciotto giorni dall’amara sconfitta subita ad Olbia, la Calcio Lecco è pronta a rituffarsi nel campionato di Serie C. Domani – calcio d’inizio alle 15 – al “Rigamonti-Ceppi” la truppa di D’Agostino riceverà la Lucchese, formazione che chiude la classifica del girone A con undici punti all’attivo. La gara contro i rossoneri sarà la penultima dell’andata. L’ultima partita andrà infatti in scena – domenica 17 gennaio – a Gorgonzola contro l’AlbinoLeffe.

Ma andiamo con ordine e concentriamoci sull’impegno imminente. La differenza di sedici punti che al momento divide i blucelesti dai toscani potrebbe far pensare ad un “impegno soft”. Quel che è certo è che, dopo un avvio assolutamente negativo che ha fruttato solamente due punti in nove partite, la Lucchese ha dato importanti segnali di risveglio, realizzando nove punti negli ultimi otto turni disputati. La classifica dei ragazzi di Lopez resta ancora molto deficitaria ma il trend dell’ultimo periodo fa capire che l’impegno non dovrà essere preso sotto gamba.

Voglia di riscatto

Il Lecco dovrà invece per forza di cose riscattare l’opaca prestazione con la quale ha chiuso il proprio 2020. La sconfitta maturata in Sardegna, con le contemporanee vittorie di Renate, Como e Alessandria, ha aumentato il gap dalle primissime posizioni. Il terzo posto, occupato dalla formazione piemontese, resta comunque lontano solamente tre punti. E’ pur vero che l’attenzione va posta anche sulle formazioni che inseguono, dato che i distacchi fino a centro classifica sono ancora minimi.

La conferenza stampa prepartita

Nella conferenza stampa della vigilia D’Agostino si è concentrato sul prossimo avversario: “Per quanto concerne la Lucchese mi aspetto di incontrare una squadra in salute che si è anche rafforzata con due pedine importanti per la categoria. Quel che chiedo ai ragazzi è di avere il giusto atteggiamento per tutti i novanta minuti della partita. Solo così potremo avere una continuità di rendimento e risultati”.

Parole poi anche per il neoacquisto Fabio Foglia: “Il ragazzo sta bene, ha i minuti nelle gambe ma dovrà adattarsi a giocare sul campo sintetico, vista la diversa velocità di palla alla quale era abituato ad Arezzo. Non partirà dal primo minuto ma sicuramente sarà tra i convocati”.