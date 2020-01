Parte dal “Silvio Piola” il girone di ritorno dei blucelesti

Battuta 8-1 la Solese nell’amichevole infrasettimanale

LECCO – Si scaldano i motori in casa Calcio Lecco in vista della prima partita del girone di ritorno del campionato di Serie C.

Domenica – calcio d’inizio alle ore 17.30 – la truppa di mister Gaetano D’Agostino farà visita alla Pro Vercelli, guidata in panchina da un’altra vecchia conoscenza del campionato di Serie A, l’ex attaccante di Milan, Parma e Fiorentina Alberto Gilardino.

In vista della trasferta piemontese i blucelesti hanno affrontato ieri pomeriggio in amichevole la Solese, formazione milanese militante nel campionato di Promozione. La gara si è chiusa sull’8-1, con le marcature di Marchesi e Capogna nel primo tempo, e le doppiette di Romeo e Maffei, oltre al gol di Lisai, nella ripresa.

Oggi e domani sono invece in programma due allenamenti a porte chiuse. Sabato mattina infine la rifinitura, sempre al riparo da occhi indiscreti.

Per quanto concerne l’avversario, la Pro Vercelli non vince dal 3-1 ottenuto a Como lo scorso 17 novembre. Dopo quello partita sono arrivati due pareggi interni, contro Renate e Pistoiese, e due sconfitte sui campi della Carrarese e dell’Alessandria.

Il Lecco dal canto suo riparte dagli otto punti conquistati nelle ultime cinque gare giocate nel 2019 (due vittorie, due pareggi e una sconfitta). Un buon bottino, cui dovranno però fare subito seguito altri risultati positivi per cercare di abbandonare definitivamente la zona playout.