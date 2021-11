Calcio Serie C. E’ notte fonda per il Lecco: il Trento cala il tris

Settima giornata consecutiva senza vittoria.

Mister Zironelli agli sgoccioli?

Attesa per la decisione della società su mister e staff tecnico

TRENTO – Non conosce fine la crisi della Calcio Lecco: il 3-0 subito sul campo del Trento allunga a sette giornate la striscia negativa dei blucelesti.

Il successo manca ormai da oltre un mese (ultima vittoria il 9 ottobre contro il Padova) e la classifica inizia a diventare preoccupante con la zona playout distante solamente due punti. A questo punto la posizione di Zironelli è sempre più a rischio e le prossime ore diventano cruciali per sapere quale sarà il futuro della panchina delle aquile.

Squadra amorfa e senza idee

Che anche contro il Trento non sia la giornata buona per vedere un Lecco finalmente vivo e pronto a lottare per tornare alla vittoria lo si capisce fin dalle prime battute di gioco. I blucelesti in avvio provano a pressare alto ma al primo affondo dei padroni di casa vanno subito sotto: è il 15′ quando Trainotti ribadisce in rete una respinta corta di Pissardo su un calcio di punizione.

Dopo il gol subito Iocolano e compagni faticano a reagire; a provarci è Morosini ma la sua conclusione non produce effetti. Poi sono Ganz e Zambataro che cercano di dare la scossa ma anche in queste occasioni il Trento non corre rischi. Il primo tempo va così in archivio col Lecco in svantaggio e con l’estremo difensore di casa praticamente inoperoso.

Nella ripresa la musica non cambia: il Lecco non riesce a scuotersi e il Trento ne approfitta per siglare il raddoppio al 61′ con Carini, che su un calcio d’angolo svetta più in alto di tutti infilando Pissardo per la seconda volta.

La gara di fatto è chiusa con mezz’ora d’anticipo. I ragazzi di Zironelli non riescono mai a rendersi pericolosi e i padroni di casa gestiscono il doppio vantaggio senza correre nessun rischio. Si arriva dunque alle battute finali col Treno avanti di due reti. Il passivo per il Lecco diventa ancora più pesante in pieno recupero, con il gol di Ruffo Luci che sancisce il definitivo 3-0.

Per il Lecco si tratta dell’ottava sconfitta su quindici gare finora disputate. L’attenzione si sposta ora su quella che sarà la decisione della società sulla posizione di allenatore e direttore sportivo.

Tabellino

TRENTO – LECCO 3-0: Trainotti 15′, Carini 60′, Ruffo Luci 93′



TRENTO: Chiesa, Seno, Trainotti, Carini, Belcastro (dall’80’ Ruffo Luci), Simonti, Osuji, Nunes, Caporali, Pasquato (dal 94′ Oddi), Barbuti (dall’80’ Chinellato). A disp.: Cazzaro, Marchegiani, Ferrara, Scorza, Raggio, Vianni, Pattarello. All. Parlato.

LECCO: Pissardo, Celjak, Battistini, Enrici, Masini, Galli (dal 64′ Lora), Kraja, Zambataro, Iocolano, Ganz (dal 64′ Tordini), Morosini (dal 71′ Petrovic). A disp.: Ndiaye, Ciancio, Lakti, Merli Sala, Reda, Bia, Sperandeo, Buso. All. Zironelli.

ARBITRO: Sig.: Grasso sez. Ariano Irpino

Classifica

SudTirol 37

Renate 32

Padova 30 (una partita in meno)

FeralpiSalò 29

AlbinoLeffe 22

Juventus U23 21 (una partita in meno)

Triestina 20 (una partita in meno)

Pro Vercelli 20

Trento 19

Virtus Verona 17

Piacenza 17

Lecco 17

Seregno 16

Fiorenzuola 16

Pergolettese (-2) 16

Pro Patria 15

Mantova 14

Legnago Salus 14

Giana Erminio 12

Pro Sesto 12