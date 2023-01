Calcio Serie C. E’ un Lecco formato super: i blucelesti calano il tris al L.R. Vicenza

Gara decisa da tre reti in rapida sequenza di Girelli, Pinzauti e Buso

Foschi ag ingancia il terzo posto e accorcia a -2 dalla vetta

LECCO – Si chiude in trionfo per la Calcio Lecco il big match del “Rigamonti-Ceppi” che ha visto gli uomini di mister Foschi sfidare il L.R. Vicenza, formazione che prima della sconfitta odierna aveva infilato nove risultati utili consecutivi (sei vittorie e tre pareggi).

Nella gara valida per il ventiduesimo turno del girone A di Serie C i blucelesti si sono imposti con un secco 3-0, firmato da Girelli (50′), Pinzauti (54′) e Buso (59′).

Grazie a questo prezioso successo il Lecco aggancia proprio il L.R. Vicenza al terzo posto in classifica, a quota 38 punti, e accorcia a -1 dalla seconda posizione della FeralpiSalò e a -2 dalla vetta occupata dal Pordenone.

Primo tempo senza reti

In avvio di gara il Lecco ha subito una grande chance con Pinzauti, il quale al volo sotto porta non riesce a capitalizzare un assist di Lepore. I primi dieci minuti sono tutti di marca bluceleste; tra i più attivi vi è Buso che impegna in un paio d’occasioni la difesa veneta.

La prima occasione del L.R. Vicenza arriva al 12′, quando Stoppa chiama in causa Stucchi con una punizione molto insidiosa. Sul corner seguente la difesa di casa si dimentica di Cavion, che però grazia Stucchi calciando male.

Dopo il doppio brivido i ragazzi di Foschi tornano a farsi vedere in avanti con un doppio tentativo di Pinzauti e Ardizzone. Alla mezz’ora il protagonista è ancora Pinzauti, che prima si gira bene in area ma poi in diagonale conclude a lato.

Gli ospiti rispondono con un colpo di testa alto di Ferrari, poi è nuovamente Pinzauti ad andare al tiro con la sfera che termina sulla parte esterna della rete. Poco prima dell’intervallo il Lecco corre un grosso rischio in un’azione di mischia in area; è questo l’ultimo brivido di un vivace primo tempo che termina però senza reti.

Un-due-tre

La ripresa si apre con Rolfini che grazia l’errore in uscita di Stucchi con un colpo di testa che finisce alto. Dopo un paio di minuti Jimenez calcia di poco a lato ma subito dopo questo tentativo è il Lecco ad accendersi; al 50′ sale in cattedra Lepore che serve un grande assist a Girelli, il quale da dentro l’area punisce Confente per l’1-0 lecchese.

Passano tre giri di lancette e i blucelesti trovano il raddoppio: Dalmonte atterra in area Buso, Collu non ha dubbi e decreta il penalty che Pinzauti trasforma per il raddoppio.

Il doppio schiaffone manda totalmente in bambola gli ospiti e così al 59′ arriva anche il tris con Buso che si rende protagonista di una grande cavalcata in contropiede prima di realizzare il tris in diagonale.

A questo punto la gara è totalmente indirizzata. Il L.R. Vicenza non riesce a reagire e il Lecco sfiora per due volte il poker, prima con Tordini che conclude fuori di poco e poi con Lepore che viene fermato dal legno.

L’ultimo quarto d’ora scorre senza ulteriori sussulti; i veneti non riescono a creare occasioni e il Lecco gestisce senza affanni i tre gol di vantaggio. Si arriva così al triplice fischio e il pubblico di fede bluceleste può esultare con i propri beniamini.

La clamorosa sconfitta di Crema è alle spalle; ora per il Lecco sarà importante ritrovare continuità a partire dalla prossima trasferta, in programma sabato 21 gennaio (ore 14.30) sul campo della Pro Sesto.

Tabellino

LECCO – VICENZA 3-0: Girelli 50′, Pinzauti (rig.) 54′, Buso 59′.

LECCO: Stucchi, Celjak, Pecorini (Maldini dall’83’), Enrici, Lepore, Galli (Zuccon dall’83’), Girelli, Ardizzone, Giudici (Zambataro dal 73′), Buso (Tordini dal 63′), Pinzauti (Mangni dall’83’). A disp.: Maffi, Lakti, Scapuzzi, Stanga, Longo, Cusumano. All. Foschi.

VICENZA: Confente, Ierardi, Bellich (Ronaldo dal 57′), Pasini, Dalmonte (Valietti dal 62′), Cavion (Zonta dal 62′), Jimenez, Greco, Rolfini (Begic dal 77′), Stoppa (Giacomelli dal 62′), Ferrari. A disp.: Brzan, Iacobucci, Valietti, Corradi, Padella, Cappelletti, Alessio, Sandon, Oviszach, Busatto. All. Modesto.

ARBITRO: Sig. Collu, sez. Cagliari.

Classifica

Pordenone 40

———————————-

FeralpiSalò 39

Lecco 38

L.R. Vicenza 38

Renate 37

Pro Sesto 36

Pro Patria 33

Novara 31

AlbinoLeffe 30

Arzignano Valchiampo 30

Padova 29

——————————–

Juventus Next Gen 27

Mantova 27

Pro Vercelli 27

Pergolettese 25

——————————-

Sangiuliano City 24

Virtus Verona 24

Trento 23

Piacenza 22

——————————

Triestina 18