I toscani passano con quattro reti nella ripresa

Ora le sfide con Pistoiese e Arezzo prima della sosta

PONTEDERA – Dopo tre risultati utili consecutivi (due vittorie e un pareggio) la striscia positiva della Calcio Lecco si ferma sul campo del Pontedera. Il recupero della sfida rimandata lo scorso 17 novembre si chiude infatti sul 4-1 in favore dei padroni di casa.

In terra toscana i blucelesti sbloccano il risultato a metà primo tempo con Fall ma subiscono poi il ritorno dei padroni di casa, che nella ripresa vanno a segno con Caponi e per tre volte con De Cenco.

Ad una giornata dal termine del girone d’andata la truppa di D’Agostino resta dunque invischiata in zona play out a quota 18 punti. Nelle ultime due sfide che precedono la sosta, in trasferta a Pistoia e in casa contro l’Arezzo, sarà importante tornare a fare punti per continuare a migliorare la classifica.

Vantaggio di Fall nel primo tempo e risposta decisa del Pontedera nella ripresa

Il Lecco parte forte e dopo sei giri di lancette sfiora il gol del vantaggio con Giudici; il Pontedera fatica invece a impensierire la retroguardia bluceleste con azioni in fase offensiva. L’episodio che spezza l’equilibrio arriva al 22′, quando Strambelli serve in area Fall che colpendo la sfera di in torsione sigla il gol dell’1-0.

Dopo la rete del vantaggio il Lecco torna al tiro con Marchesi e Moleri mentre Safarikas non è quasi mai impegnato dagli attaccanti toscani.

Il primo tempo si chiude con i blucelesti in pieno controllo della situazione ma nella ripresa la musica cambia totalmente. La rete del pareggio arriva dopo dieci minuti di gioco ed è Caponi a realizzarla con un gran tiro da fuori area.

Il Pontedera mette poi la freccia sei minuti più tardi con un colpo di testa vincente di De Cenco. A questo punto D’Agostino prova a scuotere i suoi con gli innesti dalla panchina ma le sorti della gara non cambiano ed è anzi il Pontedera ad andare a segno in altre due occasioni con De Cenco.

TABELLINO

PONTEDERA – LECCO 4-1: Fall (L) 22′, Caponi (P) 55′, De Cenco (P) 61′, 84′, 86′

PONTEDERA: Mazzini, Pavan, Risaliti, Benassai, Mannini (Ropolo dal 77’), Caponi (Bardini dal 90’), De Cenco, Barba, Piana, Bruzzo (Serena dal 46’), Semprini (Tommasini dall’83’). All. Maraia.

LECCO: Safarikas, Procopio, Malgrati, Vignati, Giudici (Lisai dall’80’), Moleri, Marchesi (Bobb dal 59’), Maffei (Carissoni dal 59’), D’Anna (Negro dal 67’), Strambelli, Fall (Chinellato dal 67’). All. D’Agostino.

Arbitro: Sig. Francesco Luciani di Roma 1