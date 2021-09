Trenta i movimenti totali tra entrate e uscite

Diciassette acquisti, nove uscite, due rinnovi e due ritiri

LECCO – Si è svolta questo pomeriggio allo stadio “Rigamonti-Ceppi” la conferenza stampa nella quale è stato tracciato il bilancio del mercato della Calcio Lecco. A prendere la parola sono stati il direttore generale Angelo Maiolo e il direttore sportivo Domenico Fracchiolla.

La campagna acquisti/cessioni 2021 dei blucelesti parla di trenta movimenti totali: diciassette sono i volti nuovi che da quest’anno indosseranno la casacca del Lecco, nove le cessioni, due i rinnovi (Iocolano e Celjak) così come due sono stati i ritiri (Malgrati e Moleri). Oltre ai giocatori in entrata e in uscita va ovviamente ricordata la nomina di mister Mauro Zironelli, quale guida tecnica della squadra.

Le parole di Maiolo e Fracchiolla

A prendere per primo la parola in sala stampa è stato il dg Maiolo, il quale è partito dal colpo grosso col quale si è chiuso il mercato del Lecco, ovvero l’acquisto di Simone Ganz: “Il nostro ds ha condotto una trattativa lunga è complicata per portare Ganz a Lecco e sul finale è riuscito a piazzare la stoccata giusta. Voglio ringraziare poi ancora una volta il patron Di Nunno che coi fatti ha dimostrato quanto tiene a questa piazza”.

Parola poi al ds Fracchiolla: “Come prima cosa intendo ringraziare il patron per la fiducia dimostra nei miei confronti. Sicuramente l’arrivo di Ganz rappresenta il colpo ad effetto ma ogni operazione ha il suo perchè. Penso ad esempio a Masini che siamo riusciti a riportare a Lecco dal Genoa”.

Chiosa finale su uno degli uomini cardine della rosa: “Il rinnovo di Iocolano è stata l’operazione più complicata. In una determinata fase della trattativa è stato direttamente il patron a condurla. Sicuramente Simone è legato alla maglia e alla tifoseria e la città vede in lui il proprio simbolo”.