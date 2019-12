Seconda vittoria consecutiva per i ragazzi di D’Agostino

Negro e Strambelli puniscono i sardi con un gol per tempo

LECCO – Dopo il prezioso successo sul campo del Gozzano la Calcio Lecco ottiene un’altra fondamentale vittoria, imponendosi per 2-0 sull’Olbia al “Rigamonti-Ceppi”.

Il secondo successo consecutivo (non era mai successo in stagione) permette ai blucelesti di agganciare la Pianese a quota 18 punti. Se mercoledì, nella gara di recupero a Pontedera, Malgrati e compagni dovessero ottenere almeno un punto uscirebbero dalla zona play out. Una prospettiva che fino a poche settimane fa sembra difficile che si realizzasse.

Avvio sprint

I primi minuti di gara regalano subito forti emozioni: al 4′ Capogna, dopo aver dribblato alla grande il proprio marcatore, colpisce a rete ma la sua conclusione viene respinta dal palo. Un solo giro d’orologio più tardi, sul fronte opposto, Safarikas compie un autentico miracolo su un tentativo di Cocco. Sessanta secondi dopo è invece ancora Capogna a sfiorare la rete, questa volta con una rovesciata che termina ancora sul legno.

Il gol è dunque nell’aria e finalmente si materializza al quarto d’ora: Strambelli imbecca coi tempi giusti Negro, il quale è freddo nel battere Crosta in uscita per l’1-0.

Il gol del vantaggio mette ulteriore benzina nelle gambe dei blucelesti, che costruiscono subito tre altre buone occasioni con Moleri, Procopio e Strambelli. La risposta dei sardi è invece affidata ad una conclusione di Cocco che Safarikas controlla comunque senza particolari affanni.

Partita in ghiaccio

Come nel primo tempo anche nella ripresa il Lecco parte a tutta, e questa volta il gol si concretizza subito. Dopo sei giri d’orologio dall’inizio della ripresa Strambelli disegna col mancino un gran tiro a giro che batte Crosta per il raddoppio bluceleste.

A questo punto i sardi provano a riaprire la sfida ma Safrikas è sempre attento sulle conclusioni di Parigi e Lella. Subito dopo è di nuovo il Lecco a sfiorare la rete con un tiro-cross di Negro deviato sulla traversa da Crosta.

Al 74′ Pastore realizza il 3-0 ma l’arbitro lo annulla per fuorigioco. Sempre Pastore all’86’ colpisce una clamorosa traversa. La gara si chiude dunque col Lecco in attacco, a testimonianza di un netto predominio per buona parte della gara.

Ora la testa va all’impegno di mercoledì (calcio d’inizio alle 18.00) sul difficile campo del Pontedera.

TABELLINO

LECCO-OLBIA 2-0: Negro 15’pt, Strambelli 6’st

LECCO: Safarikas, Merli Sala (Vignati 43’st), Malgrati, Procopio, Carissoni, Moleri (Marchesi 43’st), Bobb, Pastore, Strambelli (Maffei 37’st), Negro (D’Anna 23’st), Capogna (Fall 23’st). All D’Agostino

OLBIA: Crosta, Dalla Bernardina (Manca 1’st), Gozzi, Pisano, La Rosa, Lella, Muroni (Penningont 26’st), Pitzalis (Mastino 37’st), Biancu (Doriatiotto 26’st), Cocco, Parigi (Verde 37’st). All Brevi.

ARBITRO: Maranesi di Ciampino