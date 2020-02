Calcio Lecco. Decidono i gol di Cosenza e Celia nel primo tempo

Serve a poco il gol di Bobb nella ripresa

ALESSANDRIA – Niente da fare per la Calcio Lecco. Al “Moccagatta” di Alessandria i padroni di casa si impongono 2-1, costringendo i lariani al secondo ko del girone di ritorno.

La vittoria, firmata da Cosenza e Celia, da nuova linfa ai piemontesi che erano in serie negativa da diversi turni, mentre i blucelesti devono guardarsi le spalle dal prepotente ritorno della Giana Erminio, vittoriosa 2-0 sul campo del Pontedera.

Primo tempo negativo

In avvio di gara il Lecco si rende subito pericoloso con D’Anna. La fiammata però è solo un’illusione perchè al 9′ l’Alessandria è già in vantaggio quando Cosenza va a segno con un’incornata da calcio d’angolo. Nell’occasione però i giocatori lecchesi protestano a lungo perchè la palla viene comunque parata da Livieri, secondo il direttore di gara appena dentro la porta, mentre per i blucelesti sulla linea.

Dopo il gol subito il Lecco risponde con una punizione velenosa di Strambelli mentre poco dopo la mezz’ora Eusepi impegna Livrieri dopo un errore in fase d’uscita della difesa lariana.

Al 41′ i padroni di casa hanno unal doppia chance con Chiarello, con Malgrati che salva in modo prodigioso. Tre minuti dopo però la difesa lecchese capitola di nuovo, quando Celia va a segno con uno splendido diagonale.

Rimonta sfiorata

In avvio di ripresa Gazzi sfiora il 3-0 con un tiro che lambisce il palo. Al 57′ però il Lecco riapre la sfida: il neontrato Cheddira smarca alla grande Bobb che fa partire un tiro dal limite che vale il 2-1.

Al 70′ lo stesso Bobb si rende ancora pericoloso con un tiro dalla distanza che viene deviato in corner. Al 79′, sul fronte opposto, Livieri si deve superare su Arrighini mentre all’84’ Eusepi va in gol ma da posizione di off-side. Nel finale il Lecco prova il tutto per tutto ma non riesce a creare l’occasione necessaria per pareggiare i conti.

TABELLINO

ALESSANDRIA-LECCO 2-1: Cosenza (A) 9′, Celia (A) 44′, Bobb (L) 57′

ALESSANDRIA: Valentini, Dossena, Prestina, Cosenza, Cleur (Sciacca dal 72′), Sulic (Casarini dal 91′), Gazzi, Chiarello (Castellano dal 72′), Celia, Martignago (Arrighini dal 60′), Eusepi. All. Gregucci.

LECCO: Livieri, Merli Sala, Malgrati, Bastrini, Carissoni, Bobb, Bolzoni (Moleri dal 54′), Giudici, Strambelli, D’Anna (Fall dal 77′), Capogna (Cheddira dal 54′). All. D’Agostino.

ARBITRO: Luca Zucchetti di Foligno