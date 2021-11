Sesta giornata consecutiva senza vittoria per i blucelesti

La posizione di Zironelli si fa sempre più complicata

LECCO – Piove sul bagnato in casa Calcio Lecco. La sconfitta per 3-2, maturata al “Rigamonti-Ceppi” contro l’AlbinoLeffe, acuisce la crisi già in corso. Per le aquile si tratta della sesta giornata consecutiva senza successi; l’ultima vittoria risale ormai al 9 ottobre scorso (3-2 sul Padova).

Al momento nessuna notizia trapela dalla sede di via Don Pozzi ma è chiaro che la posizione del tecnico Mauro Zironelli è sempre più a rischio. Le prossime ore diventano fondamentali per capire quali saranno le sorti della panchina bluceleste.

Per quanto riguarda la sconfitta, la settima su quattordici gare finora disputate, arrivata nel pomeriggio questa è arrivata in rimonta, dopo che il Lecco era a sua volta riuscito a recuperare l’iniziale gol di vantaggio dei bergamaschi.

Ad aprire le marcature, al 25′ del primo tempo, ci pensa Galeandro, bravo nell’occasione a sfruttare un’indecisione in uscita di Pissardo e a punirlo prontamente con la rete dell’1-0. Dopo il gol subito i blucelesti abbozzano una timida reazione ma di fatto la retroguardia ospite non rischia praticamente nulla fino all’intervallo.

Nella ripresa la musica cambia e nel giro di pochi minuti anche il risultato. Al 53′ Petrovic procura un rigore che Iocolano trasforma per l’1-1. Passano due minuti e Zambataro in diagonale batte Rossi per il la rete del sorpasso.

A questo punto l’inerzia del match passa dalla parte del Lecco che riesce a gestire il risultato senza grossi problemi. A cinque minuti dal triplice fischio però l’AlbinoLeffe conquista una punizione sul lato corto dell’area lecchese e sugli sviluppi della stessa Zoma realizza il gol del 2-2.

Ma non è finita qui, perchè in pieno recupero si consuma definitivamente la beffa quando lo stesso Zoma diventa l’eroe di giornata dell’AlbinoLeffe infilando Pissardo per la terza volta al termine di un veloce contropiede.

Il Lecco perde così in modo beffardo un’altra gara. Il cammino si fa sempre più in salita e anche la classfica ora inizia a preoccupare.

Tabellino

LECCO – ALBINOLEFFE 2-3: Galeandro (A) al 25′; Iocolano (L) rig. al 53′, Zambataro (L) al 55′, Zoma (A) all’85’ e 93′.

LECCO: Pissardo, Merli Sala (dal 46′ Morosini), Battistini, Enrici, Celjak, Masini, Lora (dall’89’ Purro), Zambataro, Tordini (dal 73′ Buso), Mastroianni (dal 46′ Petrovic), Iocolano. A disp.: Ndiaye, Ciancio, Galli, Ganz, Di Munno, Reda, Sparandeo. All. Zironelli.

ALBINOLEFFE: Rossi, Gusu, Marchetti, Saltarelli, Poletti, Nichetti, Piccoli (dall’83’ Muzio), Giorgione, Tomaselli (dal 77′ Petrungaro), Galeandro, Ravasio (dal 76′ Zoma). A disp.: Facchetti, Michelotti, Doumbia, Miculi, Freri, Concas, Angeloni. All. Marcolini.

ARBITRO: Sig. Fontani sez. Siena

Classifica

SudTirol 36

Renate 29

FeralpiSalò 28

Padova 27 (una partita in meno)

AlbinoLeffe 21

Triestina 20

Pro Vercelli 20

Juventus U23 18 (una partita in meno)

Lecco 17

Piacenza 17

Trento 16

Fiorenzuola 16

Seregno 15

Pro Patria 14

Legnago Salus 14

Mantova 14

Virtus Verona 14

Pergolettese (-2) 13

Giana Erminio 12

Pro Sesto 11