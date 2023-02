Calcio Serie C. Il Lecco cade col Sangiuliano City: i milanesi passano 1-0

Gara decisa dalle rete in apertura (9′) di Volpicelli

Proseguono le difficoltà dei blucelesti lontano dal “Rigamonti-Ceppi”

SEREGNO – Niente da fare per la Calcio Lecco. I blucelesti non riescono dare seguito alla vittoria ottenuta mercoledì sera nel turno infrasettimanale contro l’AlbinoLeffe, cedendo 1-0 sul terreno di gioco del Sangiuliano City.

La sfida del “Ferruccio” di Seregno viene decisa dalle rete siglata al 9′ da Volpicelli. Per la truppa di Foschi si tratta di un’altra battuta d’arresto lontano dalle mura amiche del “Rigamonti-Ceppi” e soprattutto di un passaggio a vuoto che non permette di sfruttare la contemporanea sconfitta dell’ormai ex capolista Pordenone (battuta 3-1 dall’Arzigano Valchiampo).

Ad occupare la vetta del girone A di Serie C con 46 punti all’attivo è ora la Pro Sesto, vittoriosa per 2-0 in casa della Triestina. Dietro la capolista seguono il Pordenone la FeralpiSalò, rispettivamente con uno e due punti di ritardo. Il Lecco resta quarto a quota 42 punti, dove viene però raggiunto dalla Pro Patria, capace di battere 2-0 il L.R. Vicenza tra le mura amiche.

Ora per i blucelesti sarà importante resettare e ritrovare energie fisiche e mentali; il match casalingo di sabato prossimo, 11 febbraio, contro il Novara sarà molto importante per capire quali possano essere le reali ambizioni delle aquile.

Tabellino

SANGIULIANO CITY – LECCO 1-0: Volpicelli 9′.

SANGIULIANO CITY: Grandi, Zanon, Alcibiade, Serbouti, Marchi, Salzano, Metlika, Fusi (Saggionetto dall’89’), Volpicelli (Floriano dal 61′), Fall (Morosini dall’82’), Cogliati (Miracoli dal 61′). A disp.: D’Alterio, Barotac, Bruzzone, Miracoli, Queros, Casali, Zugaro, Baggi, Pascali, Firenze, Floriano. All.: Gautieri.

LECCO: Melgrati, Bianconi (Zambataro dal 44′), Battistini, Enrici, Lepore, Lakti, Galli (Zuccon dal 75′), Ilari (Girelli dal 46′), Giudici, Bunino (Tordini dal 61′), Buso (Pinzauti dal 46′). A disp.: Stucchi, Maffi, Maldini, Scapuzzi, Stanga, Martorelli, Cusumano. All. Foschi.

ARBITRO: Sig. Kumara, sez. Novara.

Classifica

Pro Sesto 46

——————————

Pordenone 45

FeraliSalò 44

Lecco 42

Pro Patria 42

L.R. Vicenza 41

Renate 39

Arzignano Valchiampo 38

Juventus Next Gen 37

Novara 37

AlbinoLeffe 34

—————————–

Padova 34

Pro Vercelli 34

Trento 33

Virtus Verona 31

—————————–

Mantova 30

Sangiuliano City 30

Pergolettese 29

Piacenza 23

—————————-

Triestina 19