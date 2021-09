Calcio Serie C. Il Lecco cala il tris alla Pro Patria

Apre Masini, chiudono Giudici e Kraja

Archiviata la sconfitta con la Triestina; domenica l’ostacolo Fiorenzuola

LECCO – Pronto riscatto per la Calcio Lecco: dopo la sconfitta rimediata al “Nereo Rocco” di Trieste i ragazzi di mister Zironelli tornano ai tre punti superando 3-0 la Pro Patria.

A griffare la vittoria del “Rigamonti-Ceppi” sono Masini, a segno dopo solo due giri d’orologio, Giudici e Kraja che chiudono i conti nel finale (88′ e 90′).

Avvio sprint

Come detto in apertura la gara si sblocca subito: al 2′ Zambataro è protagonista di una bella discesa sulla sinistra prima di scaricar palla a Masini, il quale fa partire un gran diagonale dal limite che va ad insaccarsi per l’1-0.

Dopo il gol subito a freddo la Pro Patria fatica a reagire, il Lecco gestisce bene e prova a pungere per il raddoppio. Al 10′ Mastroianni va vicinissimo al raddoppio con Saporetti che salva i suoi. Al 23′ però i bustocchi hanno un sussulto e sfiorano il pari con Stanzani che coglie in pieno la traversa. Due minuti più tardi, sul fronte opposto, è invece Tordini a sfiorare il gol.

Si arriva quindi al 41′ quando Zambataro manca il 2-0 dopo una respinta di Mangano su un tiro di Mastroianni. Il primo tempo si chiude dunque sull’1-0 in favore dei blucelesti.

In avvio di ripresa la Pro Patria prova subito a spingere forte alla ricerca del pareggio ma la difesa del Lecco riesce a reggere. In particolare è Bertoni a impegnare severamente Pissardo.

Dopo il forcing ospite gli uomini di Zironelli riescono ad alleggerire la pressione e a riprendere campo. Le occasioni da rete però scarseggiano; poco dopo la mezz’ora Petrovic spreca un contropiede pericoloso mentre poco prima Buso spara addosso a Mangano da buona posizione.

Game, set, match

La gara si chiude definitivamente all’88’: il Lecco colpisce in contropiede, con Buso che è bravo nel servire Giudici che va a segno con un preciso diagonale per il 2-0. A mettere la ciliegina sulla torta ci pensa poi Kraja, bravo a sfruttare un infortunio di Mangano.

Superato l’ostacolo Pro Patria ora le aquile sono attese dalla trasferta di domenica – calcio d’inizio alle 14.30 – sul campo della Fiorenzuola (battuta 2-1 dal Padova).

Tabellino

LECCO – PRO PATRIA 3-0: Masini 2′, Giudici 88′, Kraja 90′

LECCO: Pissardo, Merli Sala (dal 64′ Battistini), Marzorati, Enrici, Celjak, Masini, Lora, Zambataro (dal 55′ Giudici), Tordini (dal 55′ Kraja), Mastroianni (dal 70′ Petrovic), Iocolano (dal 70′ Buso). A disp.:Ndiaye, Galli, Lakti, Ganz, Di Munno, Reda, Bia. All. Zironelli.

PRO PATRIA: Mangano, Molinari, Saporetti, Boffelli, Pierozzi (dall’82’ Vezzoni), Nicco, Fietta (dal 46′ Bertoni), Ferri (dal 46′ Galli), Pizzul (dal 70′ Ghioldi), Castelli (dal 46′ Banfi), Stanzani. A disp.: Caprile, Vaghi, Sportelli, Colombo, Giardino, Zeroli. All. Prina.

ARBITRO: Sig. Vergaro sez. Bari