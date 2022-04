Gara decisa al 18′ da un colpo di testa di Pecorini

I blucelesti chiudono in sesta posizione: domenica 1^ maggio scattano i playoff

SESTO SAN GIOVANNI – Nella giornata che sancisce la promozione del Sudtirol in Serie B, la Calcio Lecco chiude la propria regular season nel preggiore dei modi: allo stadio “Ernesto Breda” di Sesto San Giovanni i padroni di casa della Pro Sesto si impongono 1-0 grazie alla rete realizzata da Pecorini al 18′.

Per la truppa di mister De Paola si tratta di una grande occasione sprecata, viste le contemporanee sconfitte di Triestina (0-2 contro il neopromosso Sudtirol) e Pro Vercelli (3-0 sul terreno di gioco del Mantova): le tre formazioni restano tutte ferme a 55 punti, con il Lecco che si piazza al sesto posto alle spalle della Triestina e davanti alla Pro Vercelli.

La partita

In avvio di gara i blucelesti si rendono subito pericolosi con Tordini, il quale di testa non inquadra per poco lo specchio della porta difesa da Bagheria. Pochi minuti dopo è invece Nepi ad avere una grossa chance, anche in questo caso però l’esito non è quello sperato.

Il primo quarto d’ora è tutto di marca lariana ma al 18′, al primo vero affondo, sono i padroni di casa a passare sugli sviluppi di un corner, con Pecorini che realizza di testa sfruttando una dormita generale della difesa lecchese.

Dopo la rete del vantaggio la Pro Sesto ha un’altra ottima occasione con Brentan, che sfiora il raddoppio con un tiro che sfiora il legno. Il Lecco dal canto suo fatica a trovare la reazione giusta e di fatto Bagheria non viene più chiamato in causa fino al 40′, quando sventa in angolo un tiro da fuori area di Lora.

Il primo tempo va dunque in archivio col Pro Sesto in vantaggio 1-0. Ad inizio ripresa ci prova subito Tordini, poi al 53′ i ragazzi di De Paola recriminano per un doppio intervento falloso in area dei padroni di casa, il primo su Tordini e il secondo su Masini; il direttore di gara però lascia proseguire.

La Pro Sesto torna a pungere in contropiede al 68′, con Marzorati che chiude in extremis; il Lecco risponde col neoentrato Ganz che conclude non di molto lontano dal palo.

La gara prosegue poi senza ulteriori particolari sussulti; si arriva così all’84’ con Ganz che chiama Bagheria ad un intervento in due tempi. I blucelesti continuano a premere e due minuti più tardi Morosini viene fermato con un intervento da dietro in area: come in precedenza, anche in questo caso, il Sig. Giordano non ravvisa gli estremi per il calcio di rigore.

E’ questo l’ultimo brivido di una gara che ha visto un Lecco troppo poco convinto per ottenere la vittoria. Ora De Paola avrà una settimana di tempo per preparare al meglio i suoi ragazzi per il primo turno playoff, che vedrà la Calcio Lecco impegnata al “Rigamonti-Ceppi” contro la Pro Patria.

Tabellino

PRO SESTO – LECCO 1-0: Pecorini 18’pt.

PRO SESTO: Bagheria, Maldini, Pecorini (Marzupio dal 39′), Toninelli, Mazzarani, Gattoni, Brentan (Capelli dal 46′), Cerretelli, Lucarelli (Marilungo dal 46′), Scapuzzi (Gualdi dal 92′), Dessena (Grandi dal 64′). A disp.: Fasolini, Adamoli, Giubilato, Ghezzi. All. Di Gioia

LECCO: Libertazzi, Celjak, Marzorati, Battistini, Giudici (Vasic dal 32′, Purro dal 76′), Masini, Lora, Lakti (Morosini dal 56′), Capoferri (Petrovic dal 46′), Tordini (Ganz dal 56′), Nepi. A disp.: Pissardo, Ciancio, Petrovic, Merli Sala, Kraja, Sparandeo, Sberna, Italeng. All. De Paola.

ARBITRO: Sig. Giordano di Novara

Classifica

Sudtirol 90

Padova 85

FeralpiSalò 69

Renate 62

Triestina 55

Lecco 55

Pro Vercelli 55

Juventus Under23 54

Piacenza 50

Pergolettese (-1) 46

Pro Patria 45

AlbinoLeffe 45

Virtus Verona 45

Fiorenzuola 43

Mantova 42

Trento 42

Pro Sesto 38

Seregno 34

Giana Erminio 34

Legnago Salus 31