Calcio Serie C. Il Lecco chiude con un pareggio a reti bianche: con la Pro Vercelli finisce 0-0

Il verdetto finale della classifica è terzo posto

Ora i blucelesti si giocheranno la Serie B attraverso i playoff

LECCO – Si chiude con un pareggio senza reti la regular season della Calcio Lecco. Al “Rigamonti-Ceppi”, nell’ultima gara stagionale del girone A di Serie C, i blucelesti impattano 0-0 contro la Pro Vercelli.

I ragazzi di Foschi chiudono il proprio campionato a quota 62 punti, gli stessi del Pordenone, che però visto il vantaggio negli scontri diretti ottiene la seconda piazza della classifica. Ai friulani riesce il sorpasso all’ultima curva grazie al successo interno per 1-0 maturato ai danni dell’AlbinoLeffe.

La terza posizione in classifica significa accesso ai playoff per la Calcio Lecco, che salterà i primi due turni ed entrerà in gioco a partire dalla fase nazionale.

Nessun gol e poche emozioni

In avvio di gara i primi a farsi vedere in avanti sono gli ospiti che al 6′ costruiscono una buona azione con Saco, il quale serve un bel pallone in area che nessun compagno riesce a sfruttare. Il Lecco risponde con un paio di tentativi di Buso, fermati entrambi con le maniere forti dalla retroguardia piemontese.

Intorno alla mezz’ora è di nuovo Buso a salire in cattedra e a guadagnare un calcio di punizione; Giudici si incarica della battuta servendo una bella palla sul secondo palo che non trova però nessuna deviazione verso la porta difesa da Valentini.

Poco prima dell’intervallo il Lecco recrimina per un tocco di mano in area ospite; l’arbitro però nell’occasione ravvede la posizione di fuorigioco di Bunino e di conseguenza non concede la massima punizione.

L’ultima azione degna di nota del primo tempo vede protagonista Melgrati, il quale è provvidenziale nel deviare in angolo una grande conclusione di Calvano.

La ripresa si apre con un’azione personale di Zambataro chiusa in angolo; sul corner seguente Battistini colpisce di testa ma manda la sfera a lato. Subito dopo è Galli a provarci dalla distanza, il suo tentativo termina però abbondantemente alto.

Così come nel primo tempo, anche nel secondo la partita resta molto combattuta e spezzettata; il gioco di conseguenza non è brillante e le azioni da rete non sono molto.

Si arriva così al 73′, minuto in cui Battistini e Zambataro imbastiscono un’azione pericolosa che Mangni non riesce a sfruttare a dovere. Un paio di giri d’orologio più tardi è Girelli ad andare alla conclusione, con Valentini che controlla la sfera che si spegne non lontana dal palo.

Al 77′ arriva l’episodio che condiziona il finale di gara: Girelli commette fallo su Clemente e il direttore di gara lo punisce con un rosso diretto. La decisione arbitrale però appare troppo pesante rispetto alla gravità dell’intervento del calciatore bluceleste.

All’86’ il Lecco torna a farsi vedere in avanti con una conclusione al volo di Battistini che Valentini neutralizza in presa bassa. E’ questa l’ultima azione degna di nota della partita; nei cinque minuti di recupero non succede più nulla e il risultato finale recita dunque 0-0.

Il Lecco chiude così al terzo posto la stagione 2022/2023: ora le aquile si giocheranno la possibilità di promozione in Serie B attraverso i playoff.

Tabellino

LECCO – PRO VERCELLI 0-0

LECCO: Melgrati, Bianconi, Battistini, Enrici, Giudici, Galli (Ardizzone dal 66′), Girelli, Ilari, Zambataro (Tordini dal 74′), Buso, Bunino (Mangni dal 63′). A disp.: Stucchi, Maffi, Celjak, Maldini, Lakti, Scapuzzi, Stanga, Martorelli, Cusumano. All. Foschi.

PRO VERCELLI: Valentini, Iezzi, Cristini, Perrotta, Rizzo N. (Clemente dal 62′), Calvano (Corradini dal 92′), Saco, Laribi, Iotti, Vergara (Gatto dal 76′), Arrighini (Rojas dal 92′). A disp.: Rizzo M., Lancellotti, Vaccarezza, Emmanuell, Comi, Costanzo, Gheza, Macanthony, Guindo, Contaldo. All. Gardano.

ARBITRO: Sig. Mucera, sez. Palermo.

Classifica

FeralpiSalò 71 (promossa in Serie B)

————————————————

Pordenone 62

Lecco 62

Pro Sesto 60

Padova 59

Virtus Verona 58

L.R. Vicenza 58

Renate 53

Arzignano Valchiampo 53

Novara 52

Pergolettese 51

————————————————

Pro Patria 50

Juventus Next Gen 49

Trento 46

Pro Vercelli 46

————————————————

Mantova 45

Sangiuliano City 42

Triestina 39

AlbinoLeffe 38

————————————————

Piacenza 38