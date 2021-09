Match deciso da Iocolano in avvio di ripresa

Blucelesti quinti in classifica; in vetta Padova e Pro Vercelli

LECCO – Altra domenica col sorriso in casa Calcio Lecco. Al “Rigamonti-Ceppi” la truppa di mister Zironelli centra la terza vittoria consecutiva, battendo 1-0 la FeralpiSalò. A decidere la sfida è la rete siglata da Iocolano al 9′ della ripresa.

I tre punti odierni arrivano dopo i sei conquistati nelle sfide contro Legnago Salus e Giana Erminio. La classifica vede dunque il Lecco in quinta posizione con nove punti all’attivo, ad una lunghezza di ritardo dal duo formato da AlbinoLeffe e Sud Tirol e a tre dalla coppia di vertice composta da Padova e Pro Vercelli.

La partita

L’avvio di gara è tutto di marca bresciana: al 4′ i ragazzi di Vecchi vanno vicinissimi al vantaggio, quando Hergheligiu di testa colpisce il palo a seguito di un corner battuto da Di Molfetta. Subito dopo sono lo stesso Hergheligiu e Miracoli a provarci, con la retroguardia lecchese che si salva in qualche modo.

Dopo il forte avvio è sempre la FeralpiSalò a condurre le operazioni. Il Lecco fatica invece a trovare spazi e di fatto non riesce mai a rendersi pericoloso dalle parti di Gelmi. L’unico a provarci poco dopo la mezz’ora è Giudici ma il suo tiro non inquadra lo specchio di porta.

I verdeazzurri si rendono invece ancora pericolosissimi ad un passo dall’intervallo: i blucelesti sono nuovamente fortunati con la traversa che nega la gioia del gol a Suagher, bravo ad incornare prima di tutti su un calcio d’angolo.

Nella ripresa la musica cambia radicalmente: dopo solamente quattro giri d’orologio Tordini sfiora il vantaggio, questa volta però la fortuna non è dalla parte del Lecco e la palla si stampa sul palo. Passano cinque minuti e il punteggio si sblocca: Iocolano colpisce di potenza dal limite senza lasciare scampo a Gelmi. E’ la rete dell’1-0 e che di fatto deciderà il match.

Dopo il gol subito i bresciani hanno un attimo di sbandamento e i ragazzi di Zironelli provano subito a cercare il raddoppio. Il primo ad andarci vicino è Iocolano con un tiro a giro, poi poco dopo la mezz’ora è il neoentrato Ganz a salire in cattedra: al 33′ alla punta viene annullato un gol per fuorigioco.

Nel finale non vi sono più grosse occasioni. La FeralpiSalò non riesce mai a pungere e il Lecco gestisce bene il gol di vantaggio. Al 94′ il punteggio recita dunque 1-0 in favore dei blucelesti. Ora la testa deve andare subito al prossimo match che vedrà le aquile impegnate in casa della Triestina.

Tabellino

LECCO – FERALPISALO’ 1-0: Iocolano 54′

LECCO: Pissardo, Merli Sala, Marzorati, Enrici, Zambataro, Masini, Lora (Kraja dal 62′), Giudici (Celjak dall’85’), Tordini (Petrovic dal 71′), Mastroianni (Ganz dal 71′), Iocolano (Lakti dall’85’). A disp.: Ndiaye, Battistini, Di Munno, Reda, Morosini, Bia, Buso. All. Zironelli.

FERALPISALO’: Gelmi, Bergonzi, Pisano, Suagher, Corrado (Brogni dall’80’), Hergheligiu (Corradi dal 73′), Carraro, Di Molfetta (Guerra dal 62′), Balestrero (Damonte dall’80’), Miracoli (Spagnoli dall’80’), Luppi. A disp.: Liverani, Porro, Bacchetti, Cristini, Salines, Legati.All. Vecchi.

ARBITRO:Sig. Fontani sez. Siena