Archiviata la pratica Pergolettese con tre reti nel primo tempo

Carissoni (doppietta) e D’Anna firmano il tris rifilato ai cremaschi

LECCO – Dopo il pesante ko rimediato a Monza la Calcio Lecco torna a sorridere, grazie all’importante successo ottenuto nello scontro salvezza giocato contro la Pergolettese.

Al “Rigamonti-Ceppi” i ragazzi di D’Agostino si impongono 3-1 sulla formazione cremasca e allungano a +4 sulla zona playout, dato il contemporaneo pareggio (1-1) della Pianese contro la Pro Patria. I successi ottenuti da Giana Erminio (il quarto consecutivo) e Olbia stanno comunque a dimostrare che la partita in zona salvezza è tutt’altro che chiusa.

Primo tempo perfetto

Il successo bluceleste è il frutto di un primo tempo quasi perfetto, giocato su ottimi ritmi e quasi sempre in proiezione offensiva. La rete che sblocca l’equilibrio arriva al 16′, dopo un tentativo di D’Anna di smarcare Capogna che viene rimpallato da Bakayoko, il quale involontariamente serve Carissoni che colpisce di prima intenzione per l’1-0 lecchese.

Il raddoppio del Lecco arriva pochi minuti più tardi: al 23′ D’Anna e Strambelli dialogano alla grande, col numero 10 che libera con un pallonetto l’11 il quale batte Romboli in uscita.

Alla mezz’ora Strambelli serve un’altra grande palla in area, con Brero che salva i suoi anticipando gli accorrenti Capogna e D’Anna. La terza rete bluceleste arriva comunque al 38′, quando Giudici dopo una grande discesa sulla sinistra serve Carissoni che fa 3-0 e doppietta personale.

Ripresa di sofferenza

Se il primo tempo del Lecco si chiude nel migliore dei modi, lo stesso non si può dire dell’avvio della ripresa, dato che dopo solamente tre minuti Morello accorcia le distanze dopo una maldestra respinta della difesa lariana.

Il gol galvanizza gli ospiti, con Franchi che al 51′ chiama Livieri ad un intervento decisivo e con Villa che sul corner seguente spreca da ottima posizione.

Dopo la doppia chance il forcing della Pergolettese diminuisce un pò, ma al 74′ gli ospiti vanno di nuovo a segno con Bakayoko sugli sviluppi di un calcio da fermo. La rete viene però annullata per la posizione di offside del difensore.

Al 79′ è Morello a provarci, con Merli Sala che deve immolarsi per respingere la conclusione ravvicinata. Due giri d’orologio più tardi è invece Fall a sprecare una grandissima occasione colpendo il palo a tu per tu con Romboli.

E’ questa di fatto l’ultima occasione di un match che il Lecco ha giocato alla grande per tutto il primo tempo, ma che si è reso poi più complicato sia per il ritorno della Pergolettese sia per un approccio non dei migliori nella ripresa.

TABELLINO

LECCO-PERGOLETTESE 3-1: Carissoni (L) 16′ e 38′, D’Anna (L) 23′, Morello (P) 48′

LECCO: Livieri, Merli Sala, Malgrati, Bastrini, Carissoni, Bobb, Bolzoni, Giudici, Strambelli (Moleri dal 65′), D’Anna (Cheddira dal 91′), Capogna (Fall dal 65′). All. D’Agostino.

PERGOLETTESE: Romboli, Brero (Mosti dal 65′), Lucenti, Bakayoko, Villa, Morello, Agnelli (Buffonge dall’85’), Panatti, Franchi, Ciccone (Agnelli dall’85’), Bortoluz (Manzoni dal 46′). All. Piacentini.

ARBITRO: Sig. Donda di Gradisca d’Isonzo