Migliorini e Zunno in gol nel primo tempo; Panico chiude i conti nella ripresa

La Pro Vercelli scappa a +6, il Como a +8

NOVARA – Dopo undici risultati utili consecutivi (sei vittorie e cinque pareggi) si interrompe al “Silvio Piola” di Novara la striscia positiva della Calcio Lecco. I piemontesi si impongono con un secco 3-0 firmato Migliorini, Zunno e Panico.

Il settimo ko stagionale costa molto caro alla truppa di D’Agostino, date le contemporanee vittorie di Como e Pro Vercelli. La capolista batte 1-0 a domicilio la Pro Sesto e allunga a +8 sul Lecco, mantenendo due punti di vantaggio sulla Pro Vercelli, vittoriosa col medesimo risultato in casa della Pistoiese. Va inoltre ricordato che il Como dovrà anche recuperare la sfida rimandata la scorsa settimana contro l’Olbia (sfida riprogrammata per mercoledì 24 marzo).

La partita

Le cose si mettono male fin da subito per i blucelesti. Al 5′ infatti il Novara è già in vantaggio: a sbloccare il risultato è Migliorini che porta avanti i padroni di casa con una splendida girata da dentro l’area.

Il Lecco prova a rispondere con due iniziative di Capogna; in entrambi i casi la punta incorna verso lo specchio della porta difesa da Lanni ma l’estremo difensore piemontese è attento e non si fa sorprendere.

Al 36′ sempre Capogna ha una grandissima occasione per pareggiare i conti. Sugli sviluppi di una punizione calciata da Iocolano, la sfera arriva all’attaccante classe ’88, che prima si vede respingere la conclusione da Lanni e poi da un difensore novarese.

Dapo possibile pareggio si passa invece al raddoppio del Novara. In pieno recupero Zunno trova una gran traiettoria dal limite che batte Pissardo per il 2-0 e di fatto indirizza il match in modo decisivo.

In avvio di ripresa ci prova subito Mangni ma la sua conclusione non è precisa. Poi è la volta di Azzi ma anche in questo caso la mira è sballata. Si arriva poi al 64′, quando Panico aggancia un ottimo pallone in area per poi colpire due volte di destro: la prima conclusione viene respinta da Malgrati mentre la seconda trova l’angolo giusto per il 3-0.

Di fatto la gara si chiude qui. Nell’ultima mezz’ora il Lecco attacca nel tentativo di riaprire la sfida ma di fatto non riesce mai a rendersi veramente pericoloso. Il Novara agisce invece di contropiede e per poco non sfiora il poker con Cisco.

Il risultato al 90′ recita dunque 3-0; ora il Lecco dovrà essere bravo a resettare in fretta questo passo falso per tornare a far punti già dal prossimo turno contro il Grosseto (sabato 13 marzo ore 15 al “Rigamonti-Ceppi”).

Tabellino

NOVARA – LECCO 3-0: Migliorini 5′, Zunno 45’+2, Panico 64′

NOVARA: Lanni, Colombini (Bellich dal 68′), Pogliano, Corsinelli (Lamanna dal 74′), Migliorini (Buzzegoli dal 68′), Schiavi, Collodel, Piscitella (Malotti dal 61′), Lanini, Zunno (Cisco dal 74′), Panico. A disp.: Desjardinis, Moreo, Pagani, Bianchi, Rossetti, Pellegrino). All. Banchieri.

LECCO: Pissardo, Celjak, Malgrati, Cauz (Nannini dal 74′), Masini (Marzorati dal 46′), Bolzoni (Marotta dal 59′), Foglia (Lora dal 74′), Azzi, Mangni (Emmausso dal 70′), Capogna, Iocolano. A disp.: Borsellini, Liguori, Purro, Nesta, Moleri, Raggio, Capoferri. All. D’Agostino.

ARBITRO: Sig. De Tommaso di Rimini