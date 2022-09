Calcio Serie C. Il Lecco esonera mister Tacchinardi

L’esonero in serata dopo il ko con la Pro Sesto. Determinante la seconda sconfitta in pochi giorni

Resta da capire a chi sarà affidata la panchina bluceleste

LECCO – Svolta importante, e forse non del tutto inaspettata, in casa Calcio Lecco. A margine del ko maturato tra le mura amiche contro la Pro Sesto (0-2), la società di via Don Pozzi ha deciso di esonerare mister Alessio Tacchinardi.

Questa la breve nota con cui il club ha comunicato l’esonero: “Calcio Lecco 1912 comunica di aver sollevato dall’incarico il tecnico della prima squadra Alessio Tacchinardi. Il Club ringrazia il Mister per il lavoro svolto in questi mesi e gli augura buona fortuna nel proseguimento della sua carriera”.

Al tecnico cremasco costa dunque carissima la seconda sconfitta consecutiva, maturata nel giro di una sola settimana. Dopo il pesante passivo rimediato a Vicenza, contro la Pro Sesto tutto l’ambiente si aspettava una gara fatta di corsa, aggressività e voglia di vincere. Componenti che invece non si sono nemmeno intraviste nella partita giocata ieri pomeriggio al “Rigamonti-Ceppi”.

Ora resta da capire a chi sarà affidata la panchina bluceleste, in vista del prossimo impegno in programma sabato 24 settembre – ore 14.30 – sempre tra le mura amiche contro il Mantova.