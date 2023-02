Calcio Serie C. Il Lecco espugna il “Moccagatta”: Juventus Next Gen domata 2-0

I blucelesti ritrovano un successo esterno dopo quasi tre mesi

Sfida decisa dalle marcature, una per tempo, di Pinzauti e Mangni

ALESSANDRIA – A distanza di quasi tre mesi dall’ultima successo in trasferta (27 novembre – stadio “Nereo Rocco” di Trieste) la Calcio Lecco ritrova i tre punti lontano dal Resegone.

Nel lunch match domenicale, valido per la ventottesima giornata del girone A di Serie C, gli uomini di mister Foschi si sono infatti imposti sulla Juventus Next Gen, al “Moccagatta” di Alessandria, col risultato di 2-0.

Col successo odierno i blucelesti bissano quello ottenuto sabato scorso contro il Novara, mantenendo così la quarta piazza della classifica, con un ritardo di due lunghezze dal duo di vertice formato da FeralpiSalò e Pro Sesto; solamente uno è invece il punto che divide il Lecco dal Pordenone, al momento la terza forza del campionato.

Un gol per tempo

Per quanto concerne la cronaca della sfida giocata in terra piemontese, nella prima frazione di gioco sono i padroni di casa a fare principalmente la partita mentre il Lecco preferisce agire di rimessa.

Nella prima mezz’ora i ritmi restano bassi ma proprio al 30′ arriva la prima vera palla-gol, quando Da Graca costringe Melgrati ad un intervento decisivo. Dopo il grosso rischio corso i blucelesti riordinano le idee e ad un passo dall’intervallo piazzano la prima stoccata: è il 43′ quando Lepore fa tutto bene e colpisce a rete, trovando la deviazione di Pinzauti che diventa decisiva per battere Raina.

Il primo tempo va così in archivio col Lecco avanti 1-0. Nella ripresa le aquile partono bene e dopo pochi minuti potrebbero già raddoppiare sempre con Pinzauti. La Juventus Next Gen fatica a farsi vedere in attacco ma all’81’ ha una grande chance con Lipari che da posizione favorevole spreca il possibile 1-1.

Il finale di gara vede il Lecco soffrire, mentre i padroni di casa che provano il tutto per tutto. All’88’ però i blucelesti riescono ad imbastire un rapido contropiede che Mangni capitalizza mettendo in ghiaccio il match.

Nel recupero non succede più nulla e il Lecco può così gioire per una vittoria che lo conferma ai vertici del campionato. Ora il prossimo scoglio risponde al nome di Arzignano Valchiampo, formazione che ieri si è imposta con un largo 5-1 sull’AlbinoLeffe.

Tabellino

JUVENTUS NEXT GEN – LECCO 0-2: Pinzauti 43′, Mangni 88′.

JUVENTUS NEXT GEN: Raina, Savona, Huijsen, Poli, Mulazzi (Lipari dal 46′), Sersanti, Cudrig (Pecorino dal 57′), Turicchia, Palumbo, Da Graca (Sekulov dal 66′), Compagnon (Besaggio dal 75′). A disp.: Fuscaldo, Crespi, Stramaccioni, Nzouango, Riccio, Cotter, Lipari, Ntenda, Cerri, Yildiz. All. Brambilla.

LECCO: Melgrati, Celjak, Battistini, Bianconi (Stanga dall’82’), Giudici (Lakti dal 46′), Girelli, Zuccon, Ilari, Lepore, Buso (Bunino dal 46′), Pinzauti (Mangni dal 70′). A disp.: Stucchi, Maffi, Maldini, Scapuzzi, Tordini, Galli, Cusumano, Galli. All. Foschi.

ARBITRO: Sig. Vergaro, sez. Bari.

Classifica

FeralpiSalò 50

——————————————-

Pro Sesto 50

Pordenone 49

Lecco 48

L.R. Vicenza 44 (una partita in meno)

Pro Patria 43

Renate 42

Arzignano Valchiampo 41

Juventus Next Gen 38

Novara 37

Padova 36

——————————————-

Pro Vercelli 35

Virtus Verona 35

AlbinoLeffe 34

Trento 34

——————————————-

Pergolettese 33

Mantova 31 (una partita in meno)

Sangiuliano City 31

Piacenza 24

——————————————-

Triestina 23