Girandola di gol ed emozioni al “Rigamonti-Ceppi”

Lecco sempre avanti ma raggiunto due volte dai cremaschi. Decide una punizione di Giudici

LECCO – Prosegue il magic moment della Calcio Lecco. Dopo i due successi ottenuti ai danni di Novara e Grosseto, la banda di mister D’Agostino fa tris, superando 3-2 la Pergolettese dell’ex De Paola al termine di novanta minuti ricchi d’emozioni e di capovolgimenti di fronte.

I tre punti permettono ai blucelesti di restare ai piani alti della classifica. Nel prossimo turno inoltre Malgrati e compagni faranno visita alla Pro Sesto, al momento staccata di un solo punto e con una gara in meno disputata. Si prospetta dunque un nuovo esame di maturità per il Lecco.

La partita

Il ritmo è alto fin dalle primissime battute. Gli ospiti si rendono subito pericolosi con un’iniziativa di Candela ma al 5′ sono i blucelesti a sbloccare la situazione. Giudici va al tiro, Ghidotti respinge corto con Merli Sala che è il più lesto ad approfittarne spedendo la sfera in rete per l’1-0.

Passano pochi giri d’orologio e Mangni ha la palla buona per il raddoppio. Il suo tiro sul primo palo esce però a lato. Al quarto d’ora è invece la Pergolettese ad andare a segno: Bakayoko pareggia i conti risolvendo una mischia post corner.

Dopo la rete dei cremaschi la partita resta sempre molto accesa, con azioni su entrambi i fronti d’attacco. Le difese però agiscono bene e di fatto sia Pissardo che Ghidotti non sono mai chiamati ad interventi importanti.

Altro botta e risposta poi ci pensa Giudici

Se l’avvio del primo tempo era stato scoppiettante, quello della ripresa non è assolutamente da meno. Al 52′ i blucelesti tornano avanti, quando Capogna è bravissimo nell’anticipare tutti su un calcio d’angolo dalla destra e a battere Ghidotti per il 2-1.

La gioia per il nuovo vantaggio dura però pochissimo. Non passano infatti più di due giri d’orologio che Bortoluz pareggia di nuovo i conti incornando a rete su un ottimo assist di Morello.

Le emozioni non sono comunque ancora finite. E’ il 62′ quando D’Anna guadagna una punizione a pochi metri dall’area ospite. Sulla battuta ci va Giudici che calcia in modo splendido, con la palla che sbatte sulla parte inferiore della traversa per poi insaccarsi.

Dopo il terzo gol subito gli uomini di De Paola hanno subito una reazione importante: Pissardo nel giro di pochi minuti deve infatti superarsi prima su Panatti e poi su Andreoli. All’84’ è Morelli a sfiorare il pari ma il suo colpo di testa sorvola la traversa.

Anche nei minuti di recupero sono sempre i gialloblu ad avere l’iniziativa ma, tolto un colpo di testa di Longo, la porta di Pissardo non corre più grossi rischi.

La partita si chiude dunque sul 3-2 in favore del Lecco. I blucelesti possono festeggiare un successo voluto fortemente e meritato. Da martedì però la concentrazione dovrà tornare massima perchè domenica prossima, come detto in apertura, è in programma la trasferta sul difficile campo della sempre più sorprendente Pro Sesto, oggi vittoriosa per 2-0 in casa della Pro Vercelli.

Tabellino

LECCO-PERGOLETTESE 3-2: Merli Sala (L) 4′, Bakayoko (P) 15′, Capogna (L) 52′, Bortoluz (P) 54′, Giudici (L) 62′

LECCO: Pissardo, Merli Sala, Malgrati, Capoferri, Nesta (Cauz dal 70′), Marotta, Bolzoni, Giudici, Mangni (Mastroianni dal 60′), Capogna (Moleri dal 70′), D’Anna (Haidara dall’89’): A disp.: Bertinato, Lora, Marzorati, Del Grosso, Porru, Nannini, Raggio, Kaprof. All. D’Agostino.

PERGOLETTESE: Ghidotti, Candela, Lucenti, Bakayoko, Villa, Varas (Palermo dall’85’), Panatti, Figoli (Andreoli dal 56′), Bariti (Faini dal 70′), Bortoluz (Longo dal 70′), Morello. A disp.: Soncin, Piccardo, Ferrara, Lamberti. All. De Paola

ARBITRO: Sig.ra Ferrieri Caputi di Livorno