Cortesi apre per gli ospiti, D’Anna pareggi i conti

Il pareggio (1-1) serve a poco ad entrambe le formazioni

LECCO – E’ un pareggio che non soddisfa nessuno quello maturato al “Rigamonti-Ceppi”, nell’anticipo della sedicesima giornata d’andata, tra la Calcio Lecco e la Giana Erminio.

L’1-1 finale lascia invariato il distacco tra le due formazioni, che resta di due punti, e non permette a nessuna delle due di fare un passo in avanti in classifica.

La partita

In avvio di gara il Lecco parte forte e dopo quattro giri d’orologio sfiora la rete con Strambelli che colpisce in pieno il montante. Un minuto dopo è sempre Strambelli ad impegnare Marenco, mentre al 9′ l’estremo difensore ospite viene chiamato in causa da Pastore.

Poco dopo la mezz’ora i blucelesti reclamano col direttore di gara per un doppio intervento sospetto su Carissoni e Capogna nell’area di rigore della Giana Erminio. Nella prima occasione l’arbitro lascia proseguire, mentre nella seconda viene fischiata la simulazione con la conseguente ammonizione per la punta bluceleste.

Il primo tempo si chiude con un colpo di testa di Capogna su una punizione di Strambelli con la sfera che termina di poco alta sopra la traversa.

Botta e risposta

La ripresa si apre con una clamorosa occasione per Strambelli, il cui tiro a botta sicura viene deviato in modo provvidenziale da Montesano. Due giri d’orologio più tardi è invece la Giana Erminio a sbloccare il risultato, con Cortesi che batte Safarikas e porta in vantaggio gli ospiti.

Dopo il gol subito il Lecco cerca subito la reazione; prima con una conclusione di Bobb e poi con Carissoni. Poco dopo sempre Carissoni costringe Marenco ad un intervento provvidenziale. Il gol del pareggio però è nell’aria e si materializza al 79′, quando il neoentrato D’Anna ristabilisce la parità in campo.

Nel finale i ragazzi di D’Agostino provano a vincere il match ma riescono ad andare al tiro solo in un’occasione con Negro, che trova la pronta risposta di Marenco. Nei minuti di recupero infine Strambelli viene espulso per somma d’ammonizioni.

TABELLINO

LECCO – GIANA ERMINIO 1-1: Cortesi (G) 10’st, D’Anna (L) 34’st

LECCO: Safarikas, Merli Sala, Malgrati, Procopio, Carissoni, Moleri, Bobb, Pastore (Negro 15’st), Giudici (Maffei 35’st), Capogna (D’Anna 23’st), Strambelli. All. D’Agostino.

GIANA ERMINIO:Marenco; Sosio, Montesano, Gambaretti, Pirola, Duguet (Solerio 23’st), Remedi, Piccoli, Pedrini, Perna, Cortesi (Mutton 15’st, Fumagalli 36’st). All. Albè.

ARBITRO: Carella di Bari