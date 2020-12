I blucelesti a caccia della vittoria dopo il ko di Sesto

Iocolano di nuovo a disposizione di D’Agostino

LECCO – Poco meno di ventiquattro ore e sarà di nuovo campionato per la Calcio Lecco. Domani pomeriggio – calcio d’inizio alle ore 15.00 – i blucelesti ricevono al “Rigamonti-Ceppi” la Pistoiese del neotecnico Giancarlo Riolfo, vittorioso all’esordio sulla panchina degli orange nel derby salvezza giocato la scorsa domenica contro la Lucchese (2-0).

Basandosi solo sulla situazione di classifica, per la truppa di Gaetano D’Agostino l’impegno della quattordicesima giornata d’andata parrebbe di quelli abbordabili. Con tutta probabilità invece si assisterà ad una partita fatta più di spada che di fioretto, anche per via delle condizioni del terreno di gioco, che sarà reso pesante dalle precipitazioni che stanno contraddistinguendo la settimana.

Come già anticipato, i toscani arrivano al match forti della vittoria ottenuta ai danni della Lucchese. Le sei sconfitte nelle precedenti sette uscite, che hanno comportato l’esonero del predecessore di Riolfo, Nicola Frustalupi, parlano di una squadra che finora ha avuto più momenti bui che di luce.

Il Lecco dal canto suo dovrà per forza di cose riscattare la sconfitta di Sesto San Giovanni, con la quale si è interrotta la striscia di vittorie consecutive (3). Dando uno sguardo anche agli impegni delle altre formazioni di vertice si capisce bene che la quattordicesima giornata potrebbe dare un importante scossone alla classifica, iniziando a creare un certo divario tra le prime sette/otto posizioni e quelle che seguono. Inutile aggiungere che per il Lecco si tratta di una partita cruciale per restare attaccato al treno delle prime della classe.

Le parole del mister in conferenza stampa

“Conosciamo poco il modo di interpretare le partite della Pistoiese, dato il recente cambio d’allenatore che hanno operato. Sicuramente arriveranno a Lecco molto carichi dopo la vittoria nel derby. Hanno in rosa diversi elementi di spessore, a partire da Valiani, per questo ritengo che la loro classifica sia un pò bugiarda – questo il commento del tecnico bluceleste sui prossimi avversari – Per quanto riguarda noi in settimana ho visto un gruppo affiatato, che ha saputo lavorare molto bene nonostante il clima non sia stato certo favorevole. I ragazzi sono ripartiti ancora più motivati dopo la sconfitta con la Pro Sesto e quindi ritengo ci siano tutti i presupposti per fare una gara di spessore” così D’Agostino sulla partita che si aspetta dai suoi ragazzi.