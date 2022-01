Partita decisa da un autogol di Volta e dalla rete di Ganz

Martedì di nuovo in campo contro il Legnago Salus

LECCO – Pronto riscatto per la Calcio Lecco: dopo il ko al fotofinish rimediato sul terreno di gioco della FeralpiSalò gli uomini di mister De Paola ottengono il primo successo del 2022 imponendosi sulla Triestina per 2-0.

A decidere il match in favore dei blucelesti è l’autogol di Volta, arrivato alla mezz’ora del primo tempo, e la rete messa a segno da Ganz al 62′. Grazie al successo odierno il Lecco si porta a quota 28 punti in classifica.

La partita

In avvio il ritmo è buono e a fare la partita sono le aquile. Il primo a mettersi in mostra è Celjak che serve un buon pallone in area a Giudici; l’azione però sfuma in un nulla di fatto. La prima vera occasione da rete arriva al 20′, quando Zambataro si vede murare una gran botta sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

La partita resta bloccata ma al 31′ ecco il primo episodio decisivo: Petrovic fa partire un diagonale che trova la sfortunata deviazione di Volta con la sfera che va ad infilarsi alle spalle di Offredi. Dopo il gol del vantaggio del Lecco il primo tempo scorre senza altre vere occasioni da rete e dunque al 45′ il punteggio recita 1-0.

La ripresa si apre con un atterramento di Marzorati in area su azione da corner; il direttore di gara però fischia fallo contro al difensore lariano. Al 59′ la Triestina va vicinissima al pareggio ma Pissardo fa gli straordinari salvando sul colpo di testa di Trotta.

Passano tre minuti e il Lecco trova il raddoppio: a siglarlo è Ganz che incorna a rete su cross di Celjak.

Dopo il gol del 2-0 gli ospiti faticano a trovare la reazione; i blucelesti sfiorano invece il tris con un colpo di testa di Petrovic che sibila a lato del palo.

All’85’ Pissardo è bravo in uscita su un corner degli alabardati. Di altri grossi rischi però la retroguardia di De Paola non ne corre più. I minuti finali e quelli di recupero scorrono via senza ulteriori sussulti. Da segnalare in negativo però l’espulsione rimediata da Reda.

I tre punti vanno dunque al Lecco, che ora è atteso dal match in programma martedì prossimo – 1 febbraio – in casa del Legnago Salus.

Tabellino

LECCO – TRIESTINA 2-0: Volta (T) autogol 31′, Ganz (L) 62′

LECCO: Pissardo, Celjak, Marzorati, Battistini, Enrici, Giudici (Capoferri dal 78′), Masini, Kraja (Lora dal 68′), Zambataro (Nesta dal 46′ p.t.), Petrovic (Reda dal 78′), Ganz (Buso dal 68′). A disp.: Libertazzi, Lakti, Merli Sala, Morosini, Sparandeo, Sberna, Italeng. All. De Paola.

TRIESTINA: Offredi, Natalucci (Rapisard dal 46′), Volta (Negro dal 68′), Capela (Ligi dal 36′), Lopez, Giorico, Iotti, Crimi, Procaccio (Trotta dal 46′), Gomez, De Luca (Litteri dal 63′). A disp.: Martinez, Giannò, Sarno, Bova, Petrella, Baldi, Calvano. All. Bucchi.

ARBITRO: Sig. Catanoso sez. Reggio Calabria.

Classifica

SudTirol 53 (una partita in meno)

Padova 48

Renate 45

FeralpiSalò 42

Triestina 33

Juventus Under23 31

Pro Vercelli 29

Lecco 28

Virtus Verona 26 (una partita in meno)

AlbinoLeffe 26

Trento 26

Piacenza 26

Pergolettese (-1) 25

Seregno 24

Fiorenzuola 24

Mantova 22

Pro Patria 22

Legnago Salus 19

Giana Erminio 19

Pro Sesto 16