Decide un autogol di Stancampiano

Mercoledì di nuovo in campo ad Alessandria

LECCO – Può finalmente tornare a sorridere la Calcio Lecco: dopo più di un mese senza vittorie i ragazzi di D’Agostino ritrovano i tre punti battendo 1-0 il Livorno di mister Dal Canto.

A decidere la sfida giocata al “Rigamonti-Ceppi” è un autogol di Stancampiano, a seguito di una splendida conclusione di Iocolano terminata sul legno e poi respinta involontariamente in rete dalla testa del portiere amaranto.

Grazie alla boccata d’ossigeno odierna i blucelesti superano in classifica la Pro Patria e accorciano sul quarto posto (-3) occupato dalla Pro Vercelli. Le due formazioni hanno infatti chiuso sullo 0-0 lo scontro che le ha viste opposte al “Silvio Piola”. Resta invece invariato il margine dalla terza piazza (-4) dell’Alessandria, dato il successo per 2-1 dei piemontesi ad Olbia.

Proprio contro i grigi il Lecco tornerà in campo mercoledì pomeriggio – ore 15.00 – per il turno infrasettimanale valido per la terza giornata di ritorno. Uno scontro che si preannuncia decisivo per la rincorsa al terzo posto.

La partita

A creare i primi potenziali pericoli è la formazione ospite, che tra il 10′ e il 15′ costringe prima Pissardo ad un’uscita coi pugni e poi Cauz in un intervento provvidenziale. Il Lecco risponde con una bella servita da Bolzoni a Mangni, la cui conclusione però è debole.

Intorno alla mezz’ora il Livorno si fa vedere per due volte con Haoudi, mentre al 35′ Iocolano viene anticipato al momento della conclsione in area piccola da Marie Sainte. L’equilibrio comunque è destinato a spezzarsi e infatti succede al 37′, quando Iocolano colpisce alla grande di controbalzo, con la sfera che prima va a sbattere sul palo e poi colpisce la testa di Stancampiano finendo in rete.

Ad un passo dall’intervallo il fantasista bluceleste si rende di nuovo protagonista di una grandissima conclusione che colpisce clamorosamente entrambi i legni.

Nella ripresa il Lecco gestisce bene il vantaggio, cercando inoltre a più riprese il gol del raddoppio. Rete che arriva al 70′: Capogna serve Iocolano che di testa spizza in rete. La bandierina del guardalinee però è alta e il gol viene annullato per fuorigioco. Al 78′ è invece Capogna a rendersi pericoloso con un colpo di testa da corner.

Gli ospiti non riescono più a creare pericoli dalle parti di Pissardo, mentre il Lecco ha altre due chance, all’82’ con Marotta e soprattutto allo scadere con Emmausso. Il punteggio resta sull’1-0 fino al triplice fischio ma quel che più conta è indubbiamente il ritorno al successo, con l’iniezione di fiducia che ne consegue in vista dei big match ravvicinati contro Alessandria e Como.

Tabellino

LECCO-LIVORNO 1-0: Stancampiano (LI) aut. 37′

LECCO: Pissardo Celjak, Marzorati, Cauz, Nesta (Masini dal 46′), Bolzoni, Foglia (Emmausso dall’87’), Capoferri, Iocolano (Moleri dall’87’), Mastroianni (Capogna dal 66′), Mangni (Marotta dal 73′). A disp.: Bertinato, Lora, Giudici, Malgrati, Merli Sala, Nannini, Raggio. All. D’Agostino

LIVORNO: Stancampiano, Marie Sainte, Sosa, Gemignani (Nunziatini dal 46′), Parisi, Bussaglia (Pallecchi dal 75′), Piccoli (Caia dall’87’), Haoudi, Evan’s (Fremura dal 77′), Mazzarani, Canessa. A disp.: Matysiak, Deverlan, Pecchia. All. Dal Canto

ARBITRO: Sig. Villa di Rimini