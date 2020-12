Il 4-1 è firmato Capogna, Iocolano, Mastroianni (doppietta)

Determinante il rientro dal 1′ minuto di Iocolano

LECCO – Nel giorno di San Nicolò la Calcio Lecco regala un largo e prezioso successo ai tifosi di fede bluceleste. I ragazzi di D’Agostino riscattano l’amara sconfitta maturata nel precedente turno in casa della Pro Sesto, imponendosi per 4-1 sulla Pistoiese di mister Riolfo.

A decidere la sfida sono i gol realizzati nel primo tempo da Capogna (calcio di rigore) e Iocolano, determinante il suo rientro nell’undici titolare dopo l’infortunio. Nel finale di gara Mastroianni fa tris e poker, con Gucci che va a segno per la Pistoiese tra le due reti dell’ariete bluceleste.

Uno-due Lecco

La partita è vivace fin dalle primissime battute. Entrambe le squadre giocano a viso aperto, senza particolari tatticismi. La Pistoiese alza subito la pressione anche se di conclusioni a rete non riesce a produrne.

Le prime vere occasioni le costruisce invece il Lecco, che intorno al decimo minuto si fa vedere per tre volte al tiro, prima con Iocolano, poi con Mangni e infine con Capogna. Gli ospiti rispondono con Cesarini, la cui conclusione però è troppo centrale per poter sorprendere Pissardo.

Al 24′ torna a rendersi pericoloso Capogna, mentre alla mezz’ora Pissardo è molto attento in uscita su un inserimento di Valiani a seguito di un calcio da fermo. Passa un solo minuto e sul fronte d’attacco opposto Iocolano calcia a rete trovando la respinta con le mani di un avversario. L’arbitro decreta il rigore che Capogna trasforma senza esitazioni.

Dopo il gol lecchese i toscani provano subito la reazione ma la retroguardia bluceleste è attenta. In particolare è Marzorati a risolvere con una scivolata un’incursione molto pericolosa sulla sinistra. La Pistoiese dunque ci prova ma a far male è ancora il Lecco. Al 44′ Nesta se ne va sulla corsia di destra, crossa in area dove Capogna non riesce a trovare l’impatto con la palla, la quale però finisce a Iocolano che calcia in modo preciso e potente realizzando il 2-0.

Gestione del vantaggio prima, doppietta di Mastroianni poi

Nella ripresa è l’undici di Riolfo a fare la gara. L’iniziativa è quasi sempre della Pistoiese ma il Lecco, pur restando spesso schiacciato nella propria metà campo, non soffre particolarmente le sortite ospiti.

La Pistoiese guadagna angoli e calci di punizione ma di fatto Pissardo deve superarsi solo in un’occasione, quando al 79′ Gucci prova a riaprire la sfida con un colpo di testa. Le emozioni comunque non sono finite. All’84’ Iocolano serve una splendida palla al neoentrato Mastroianni che incorna a rete per il tris. La gara a questo punto potrebbe considerarsi chiusa ma Gucci la riapre subito approfittando del primo sbandamento della difesa lariana.

La Pistoiese prova il tutto per tutto e al 90′ Pissardo è costretto ad un superintervento su Stoppa. Inevitabilmente i toscani lasciano anche ampi spazi che il Lecco sfrutta prontamente al 91′, con Marotta che serve a Mastroianni la palla che frutta il definitivo 4-1.

Tabellino

LECCO – PISTOIESE 4-1: Capogna (L) rig. 31′, Iocolano (L) 44′, Mastroianni (L) 84′ e 91′, Gucci (P) 85′

LECCO: Pissardo, Marzorati, Malgrati (Capoferri dal 21′), Cauz, Nesta (Giudici dal 68′), Marotta, Bolzoni, Nannini, Mangni (Moleri dall’80’), Iocolano, Capogna (Mastroianni dall’80’). A disp.: Bertinato, Lora, D’Anna, Porru, Merli Sala, Haidara, Raggio, Kaprof. All. D’Agostino.

PISTOIESE: Perucchini, Pierozzi (Stoppa dall’88’), Camilleri, Solerio, Simonti (Salvi dal 53′), Spinozzi, Cerretelli (Simonetti dal 53′), Mal (Chinellato dal 58′), Valiani (Rondinella dall’88’), Gucci, Cesarini. A disp.: Vivoli, Llamas, Mazzarani, Romagnoli, Cavalli, Renzi, Tempesti. All. Riolfo.

ARBITRO: Sig. Grasso di Ariano Irpino