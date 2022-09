Calcio Serie C. Il Lecco ritrova la vittoria: battuto con un secco 3-0 il Mantova

Esordio vincente sulla panchina bluceleste per Foschi

A decidere la gara sono le reti di Battistini, Celjak e Lepore

LECCO – Dopo una settimana a dir poco turbolenta la Calcio Lecco ritrova un pò di serenità grazie al successo per 3-0 ottenuto ai danni del Mantova. A regalare la prima gioia da allenatore bluceleste a Luciano Foschi sono le reti realizzate da Battistini (27′), Celjak 58′) e Lepore (86′).

Grazie ai tre punti odierni le aquile salgono a quota 7, al pari di Pergolettese e L.R. Vicenza, quest’ultima formazione però con una partita in meno all’attivo.

La partita

In avvio di gara il Lecco si fa vedere in avanti in un paio di circostanze con azioni da corner: nella prima occasione la difesa ospite allontana la sfera calciata in modo insidioso sul primo palo, nella seconda invece Pinzauti serve Battistini il quale colpisce al volo ma senza inquadrare lo specchio di porta.

Poco prima del quarto d’ora i blucelesti si rendono nuovamente pericolosi in attacco con un traversone di Giudici che nessuno però riesce ad impattare. Sul fronte d’attacco opposto Melgrati risponde presente sul primo tentativo ospite che è di Silvestro.

Passano pochi minuti e questa volta è Zambataro ad essere decisivo in fase difensiva, salvando la porta di casa dalla pericoloso conclusione di De Francesco. Si arriva quindi al 27′, minuto in cui l’equilibrio in campo si spezza: ad andare a segno per il Lecco è Battistini il quale incorna in modo vincente sfruttando a pieno l’angolo calciato da Zambataro.

Dopo il gol del vantaggio lecchese il Mantova cerca subito la reazione; gli ospiti spingono ma oltre che con un tiro di Gerbaudo dal limite non riescono mai a rendersi veramente pericolosi. Le squadre vanno dunque all’intervallo col punteggio sull’1-0.

La ripresa si apre col Mantova ancora in avanti, con Melgrati chiamato alla deviazione in corner su Yeboha. I biancorossi continuano ad insistere ma al 58′ il Lecco trova il raddoppio con un’altra azione da calcio d’angolo: ad andare a segno è Celjak, con l’assist da corner che questa volta porta la firma di Zuccon.

A questo punto la gara è indirizzata. Corrent prova a scuotere i suoi inserendo forze fresche ma di azioni pericolose il Mantova non riesce a produrne; il Lecco dal canto suo gestisce senza troppi affanni il doppio vantaggio con Melgrati che di fatto deve opporsi solo ad un tiro di Guccione all’85’.

Un minuto più tardi dell’occasione ospite la sfida si chiude definitivamente, quando Lepore realizza il tris con un gran tiro al volo che finalizza un perfetto cross di Rossi.

La gara termina dunque col risultato di 3-0 in favore di Giudici e compagni. Ora per il Lecco sarà fondamentale trovare un giusto equilibrio sotto la guida tecnica di Foschi per preparare al meglio la trasferta di sabato prossimo sul campo dell’AlbinoLeffe.

Tabellino

LECCO – MANTOVA 3-0: Battistini 27′, Celjak 58′, Lepore 86′

LECCO: Melgrati, Celjak, Battistini, Enrici, Giudici (Rossi dall’81’), Maldonado (Galli dall’81’), Lakti, Zuccon (Girelli dal 73′), Zambataro (Lepore dal 67′), Pinzauti, Eusepi. A disp.: Stucchi, Maffi, Maldini, Sangalli, Pecorini, Scapuzzi, Stanga, Longo, Buso. All.Foschi.

MANTOVA: Chiorra, Matteucci, Iotti, Ceresoli, Messori (Pinton dal 74′), Gerbaudo, De Francesco (Pierobon dal 68′), Procaccio (Guccione dal 58′), Silvestro, Yeboah (Paudice dal 58′), Mensah. A disp.: Malaguti, Tosi, Ghilardi, Ingegneri, Ejaki, Cozzari, Fontana. All. Corrent.

ARBITRO: Sig. Taricone di Perugia

Classifica

1. Padova 12

1. FeralpiSalò 12

2. Pordenone 9

2. Arzignano Valchiampo 9

2. Sangiuliano City 9

3. Novara 8 (una partita in meno)

3. Renate 8

3. Pro Patria 8

4. L.R. Vicenza 7 (una partita in meno)

4. Lecco 7

4. Pergolettese 7

5. Pro Vercelli 5 (una partita in meno)

6. Juventus Next Gen 4 (una partita in meno)

6. Triestina 4

6. Trento 4

6. Pro Sesto 4

7. AlbinoLeffe 3

7. Virtus Verona 3

7. Mantova 3

9. Piacenza 2