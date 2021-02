Azzi e Iocolano decidono la sfida nel primo tempo

Mercoledì di nuovo in campo contro il Pontedera

LECCO – Dopo il trionfo nel derby la Calcio Lecco ottiene il secondo successo consecutivo battendo in trasferta la Carrarese per 2-1. A decidere la sfida sono le reti di Azzi e Iocolano, a segno rispettivamente al 19′ e al 42′ del primo tempo. A nulla vale il gol dei padroni di casa, realizzato da Marilungo al 60′.

La classifica vede ora i blucelesti in quarta posizione con 40 punti all’attivo, tre in meno della Pro Vercelli, che resta al terzo posto dopo il successo di ieri per 3-0 sul Grosseto. La vetta occupata dal Como dista ancora nove lunghezze, dato il successo della formazione di Gattuso sulla Lucchese per 1-0. Si riduce a sette punti invece il divario dal Renate vicecapolista, bloccato sullo 0-0 a Busto Arsizio contro la Pro Patria.

Lecco avanti di due reti al 45′

La prima occasione da rete del match è di marca tosacana. Al 4′ l’ex di turno, Giudici, svetta più in alto di tutti centrado in pieno il legno della porta di Pissardo. Passano due minuti e lo stesso Giudici trova il gol su punizione: prima di insaccarsi però la sfera subisce una deviazione decisiva da un giocatore della Carrarese in posizione di offside. La rete viene quindi annullata su segnalazione del guardalinee.

Il gol che spezza l’equilibrio arriva invece al 19′ ed è di marca lariana. Azzi riceve palla sulla sinistra, si smarca alla grande e col destro batte Pulidori per l’1-0.

La risposta della Carrarese è affidata ad una conclusione a botta sicura di Foresta, sulla quale Pissardo è miracoloso. Passano pochi minuti (42′) e Iocolano trova un diagonale vincente che supera Pulidori per la seconda volta, valendo il raddoppio bluceleste.

Marilungo accorcia ma il Lecco tiene fino al 90′

Nella ripresa Baldini inserisce subito Bresciani, Infantino e Caccavallo, in ragione di Ermacora, Schirò e Piscopo. I gialloblù iniziano a premere per cercare di riaprire la sfida e al 60′ vengono premiati, quando Marilungo accorcia le distanze, ribadendo in rete un colpo di testa di Murolo terminato sulla traversa.

Sul 2-1 il Lecco punta a difendere il vantaggio. Di grossi rischi Pissardo non ne corre mai; l’unica palla gol per i padroni di casa arriva al 79′, con Manzari che non trova la porta al termine di un contropiede. Per il resto la difesa lecchese riesce a gestire senza troppi affanni gli attacchi della Carrarese.

Al 90′ il risultato dice dunque 2-1 in favore del Lecco. Ora i ragazzi di D’Agostino avranno a disposizione due giorni per preparare la sfida infrasettimanale contro il Pontedera, in programma mercoledì – ore 17.30 – al “Rigamonti-Ceppi”.

Tabellino

CARRARESE – LECCO 1-2: Azzi (L) 19′, Iocolano (L) 42′, Marilungo (C) 60′

CARRARESE: Pulidori, Valietti, Borri, Murolo, Ermacora (Bresciani dal 46′), Luci, Foresta, Giudici (Manzari dal 73′), Marilungo, Schirò (Infantino dal 46′), Piscopo (Caccavallo dal 46′). A disp.: Mazzini, Agjei, Pavone, Doumbia. All. Baldini.

LECCO: Pissardo, Merli Sala, Marzorati, Cauz, Celjak (Masini dal 67′), Bolzoni (Marotta dal 27′), Foglia, Lora, Azzi (Capoferri dal 73′), Mangni (Mastroianni dal 73′), Iocolano. A disp.: Borsellini, Mastroianni, Malgrati, Capogna, Nannini, Emmausso, Nesta, Moleri, Raggio, Capoferri. All. D’Agostino

ARBITRO: Sig. Giordano di Novara