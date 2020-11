Gara decisa in pieno recupero da un’incornata di Malgrati

Nel primo tempo marcature aperte da Capogna e pareggio di Pedrini

GROSSETO – Seconda vittoria consecutiva per la Calcio Lecco. Dopo il successo ottenuto mercoledì sera ai danni del Novara, i ragazzi di mister D’Agostino si ripetono allo “Zecchini” di Grosseto , battendo 2-1 la formazione di Magrini.

La gara è stata equilibrata e probabilmente il pareggio sarebbe stato il risultato più corretto per quanto si è visto sul rettangolo verde. I blucelesti però hanno avuto il grande merito di resistere nel miglior momento dei toscani e di trovare il gol da tre punti creando un’occasione da corner in pieno recupero.

Il momento negativo delle scorse settimane (tre sconfitte e un pareggio in quattro giornate) è quindi completamente alle spalle. Ora sarà importante trovare quella continuità di gioco e risultati che dopo le prime cinque giornate (tre vittorie e due pareggi) era venuta a mancare.

La partita

L’equilibrio in campo regge per poco perchè al 7′ il Lecco è già avanti. Nesta crossa in area dalla destra, Giudici colpisce di testa per una sponda, la quale viene intercettata con la mano da Gorelli: il direttore di gara non ha dubbi e decreta il penalty che Capogna trasforma nell’1-0, seppur Barosi riesca ad intuire la traiettoria e a toccare la sfera.

Dopo il gol subito i toscani hanno subito una reazione veemente, tanto da sfiorare il pareggio al 14′, quando Vrdoljak centra in pieno la traversa con un gran tiro da fuori area. Sul fronte d’attacco opposto, al 22′, Capogna trova il gol del raddoppio ma la rete viene annullata per la posizione di fuorigioco della punta.

Passano pochi minuti e il Grosseto sfiora il pareggio con Boccardi, sulla cui conclusione è provvidenziale l’intervento di Malgrati. Il gol dei padroni di casa si materializza comunque al 36′: Capogna perde una palla velenosa in fase d’uscita, la sfera arriva a Pedrini che con una splendida conclusione dalla distanza trova l’angolo giusto battendo Pissardo.

Nel finale del primo tempo non succede più nulla e si va quindi al riposo sull’1-1. Nella ripresa la partita resta vivace ma di vere occasioni da rete non se ne registrano. I nuovi entrati, da ambo le parti, non riescono a portare fosforo; col passare dei minuti il gioco si fa spezzettato e gli animi in campo si scaldano dopo qualche intervento falloso di troppo.

Finale da favola

Si arriva quindi alle ultime battute del match col punteggio in equilibrio. All’86’ il Grosseto va a segno con Ciolli, il quale però prima di realizzare commente un fallo su Pissardo. L’arbitro annulla la rete ed espelle poi il tecnico toscano, Magrini, per proteste.

Quando la gara sembra quindi destinata a chiudersi in pareggio è un’incornata di capitan Malgrati, bravo a scegliere il tempo giusto su un corner dalla destra di Nesta, a decidere il match in favore dei blucelesti.

La Calcio Lecco fa così suoi altri tre punti, dopo la vittoria ottenuta nell’infrasettimanale contro il Novara. In attesa dei molti recuperi in programma nelle prossime settimane, i ragazzi di D’Agostino si portano in terza posizione in classifica, con all’attivo 18 punti.

Tabellino

GROSSETO – LECCO 1-2: Capogna (L) rig. 7′, Pedrini (G) 36′, Malgrati (L) 94′.

GROSSETO: Barosi, Polidori (Simeoni dal 76′), Gorelli, Ciolli, Campeol, Sicurella (Moscati dal 60′), Vrdoljak (Fratini dal 60′), Sersanti, Pedrini, Boccardi (Cretella dal 60′), Galligani. A disp.: Antonino, Fomov, Pierangioli, Manicone, Russo, Consonni, Raimo, Bertoli. All. Magrini.

LECCO: Pissardo, Merli Sala, Malgrati, Celjak (Moleri dal 46′), Nesta, Marotta (Lora dal 68′), Bolzoni, Capoferri, Mangni, Capogna (Mastroianni dal 64′), Giudici (Haidara dall’81’). A disp.: Bertinato, Bonadeo, Del Grosso, Porru, Nannini, Raggio, Kaprof. All. D’Agostino.

ARBITRO: Sig. Carrione di Castellammare di Stabia