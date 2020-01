Domani al “Rigamonti-Ceppi” – ore 17.30 – la sfida coi piemontesi

Subito convocati i nuovi acquisti Milillo, Bolzoni, Forte e Livieri

LECCO – Dopo il pareggio esterno contro la Pro Vercelli, la Calcio Lecco torna a giocare sul terreno amico del “Rigamonti-Ceppi”. Domani, con calcio d’inizio alle ore 17.30, gli uomini di mister Gaetano D’Agostino affrontano il Novara.

La formazione guidata da Simone Banchieri, attuale quarta forza del campionato al pari di Carrarese e Siena, arriva alla sfida reduce dal ko interno (0-3) rimediato nell’ultimo turno contro il Monza capolista.

Motivo in più dunque per temere i piemontesi, sicuramente alla ricerca di una vittoria per mettersi alle spalle l’ultima pesante sconfitta e per restare nelle posizioni di classifica che contano.

Le parole del mister in conferenza stampa

Particolare attenzione al prossimo avversario è stata posta da mister D’Agostino nella conferenza stampa della vigilia:”Il Novara dal centrocampo in avanti è una squadra micidiale. Noi dovremo limitare gli sbagli e soprattutto non dovremo farci prendere dalla frenesia. In ogni caso quello che chiedo alla squadra è di non tradire la nostra identità anche se l’avversario è di primo piano” così il tecnico bluceleste sull’atteggiamento che si aspetta di vedere dai propri ragazzi nella sfida di domani.

In conferenza stampa si è parlato poi anche dei nuovi acquisti che negli ultimi giorni hanno completato la rosa bluceleste: Milillo, Bolzoni, Forte e Livieri (tutti subito convocati).

Tra questi, con ogni probabilità, Bolzoni partirà titolare per sostituire lo squalificato Moleri. “Bolzoni porta molta esperienza a centrocampo, come dimostra la sua splendida carriera. Lo abbiamo scelto perchè è un giocatore serio che può alzare il livello anche a livello di spogliatoio. E’ un professionista affidabile e assolutamente funzionale al nostro gioco” queste le parole di D’Agostino sul nuovo centrocampista bluceleste Francesco Bolzoni.

I convocati

Per la partita col Novara sono 22 i convocati: Safarikas, Milillo, Marchesi, Giudici, Strambelli, D’Anna, Malgrati, Forte, Procopio, Merli Sala, Capogna, Lisai, Jusufi, Carissoni, Maffei, Fall, Bastrini, Pastore, Negro, Bolzoni, Bobb, Livieri.