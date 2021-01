Un gol di Adamoli all’88’ costringe al pari i blucelesti

Sprecato il vantaggio iniziale di due gol

LECCO – E’ un pareggio che sa molto di sconfitta quello ottenuto dalla Calcio Lecco contro la Lucchese. I blucelesti sono stati stoppati sul 2-2 dalla formazione che al momento si trova all’ultimo posto della classifica del girone A di Serie C.

Eppure le cose si erano messe bene per i ragazzi di D’Agostino, data l’autorete di Dumancic che al 25′ ha portato i blucelesti sull’1-0 e l’immediato raddoppio di Iocolano al 29′. Prima dell’intervallo (40′) però i toscani sono riusciti ad accorciare le distanze con Petrovic mentre il gol beffa, firmato da Adamoli, è arrivato all’88’.

Amaro in bocca

Inutile nascondere che in pochi avrebbero pronosticato un pareggio alla vigilia del match odierno. La Lucchese però ha dimostrato di essere una squadra viva e le partite, come spesso accade nel calcio, se non vengono chiuse rischiano di avere degli epiloghi amari.

Per quanto concerne la cronaca della sfida giocata al “Rigamonti-Ceppi” a sbloccare la situazione è un autogol di Dumancic, che al 25′ sorprende Coletta infilando nella propria porta un traversone di Celjak. Passano altri quattro giri d’orologio e il Lecco trova il raddoppio con Iocolano, bravo ad andare a segno con un tiro dal limite dopo una palla persa da De Vito.

A questo punto la partita è perfettamente indirizzata ma al 40′ la difesa lariana sbanda e il neoentrato Petrovic ne approfitta per accorciare le distanze. Si va dunque all’intervallo col punteggio sul 2-1.

Nella ripresa la gara è ovviamente viva ma la Lucchese non riesce mai a pungere in modo convincente dalle parti di Pissardo. Il Lecco ha due buone occasioni con D’Anna, prima che Celjak sfiori il 3-1 dopo una palla non trattenuta da Coletta. La rete che chiude i conti però non si materializza mentre a due minuti dallo scadere, sul fronte d’attacco opposto, arriva il pareggio beffa di Adamoli.

Il 2-2 finale costringe il Lecco ad accontentarsi di un solo punto, con la Pro Patria e la Juventus U23 che rispettivamente superano e agganciano in classifica i blucelesti, ora attesi dall’ultima giornata del girone d’andata sul campo dell’AlbinoLeffe.

Tabellino

LECCO-LUCCHESE 2-2: Dumancic (LU) aut. 25′, Iocolano (LE) 29′, Petrovic (LU) 40′, Adamoli (LU) 88′.

LECCO: Pissardo, Celjak, Malgrati, Capoferri, Nesta (Merli Sala dal 59′), Marotta (Lora dall’83’), Bolzoni, Nannini, Iocolano (Foglia dal 68′), Kaprof (D’Anna dal 59′), Capogna (Matroianni dall’83’). A disp.: Bertinato, Raggio, Haidara, Mangni, Giudici. All. D’Agostino.

LUCCHESE: Coletta, Papini, De Vito (Solcia dal 34′), Dumancic, Panati (Scalzi dal 71′), Sbrissa, Meucci, Kosovan (Petrovic dal 34′), Adamoli, Nannelli, Marcheggiani (Panariello dall’89’). A disp.: Biggeri, Bartolomei, Cruciani, Caccetta, Signori, Convitto, Molinaro. All. Lopez.

ARBITRO: Sig. Ancora di Roma 1