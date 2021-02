La gara si chiude a reti bianche

Decisivo Pissardo che pare un rigore a Eusepi

ALESSANDRIA – E’ un buon punto quello ottenuto dalla Calcio Lecco al “Moccagatta” di Alessandria. La gara del turno infrasettimanale, valida per la terza giornata di ritorno del girone A di Serie C, si è chiusa sullo 0-0, ma a differenza di quanto possa far pensare il risultato non sono mancate le emozioni.

Il punto odierno porta i blucelesti a quota 34. Restano quattro le lunghezze di svantaggio dai piemontesi, anche se si dovrà aspettare l’esito del big match tra Pro Vercelli e Renate per sapere il distacco dal terzo posto, l’obiettivo al quale ambisce la truppa di mister D’Agostino.

La partita

Per quanto concerne la cronaca della gara, nel primo tempo è il Lecco a sviluppare le trame più interessanti. La formazione di Longo, eccetto un traversone potenzialmente pericoloso di Parodi, bloccato in due tempi da Pissardo, non si fa praticamente mai vedere in area lariana.

I blucelesti al 13′ hanno una buona chance con Marotta, imbeccato alla grande da Iocolano, il cui tiro però non sorprende Pisseri. Alla mezz’ora l’estremo difensore di casa si deve invece superare su un colpo di testa di Capogna per mantenere la parità in campo. Prima dell’intervallo Pisseri sventa in angolo anche su un pregevole tentativo in pallonetto di Iocolano.

La ripresa si apre con l’episodio che potrebbe indirizzare la sfida. Al 50′ il direttore di gara fischia infatti un rigore in favore dell’Alessandria, causato da un intervento falloso di Marzorati. Sul dischetto si presenta Eusepi; Pissardo lo ipnotizza parando il penalty e togliendo il Lecco dai guai.

Pochi minuti più tardi, sul fronte d’attacco opposto, Capogna calcia alto da buona posizione, mentre Foglia non ha fortuna su punizione. Dal 60′ inizia la girandola delle sostituzioni, il gioco si fa più spezzettato e di vere occasioni da rete non se ne registrano più.

Nel finale però entrambe le squadre provano il colpo grosso: all’87’ Pisseri si deve superare nuovamente per parare un tiro di Iocolano a conclusione di un ottimo contropiede; in pieno recupero è invece l’Alessandria a sfiorare il gol da tre punti con un colpo di testa di Stanco che si spegne a lato di un nulla.

La gara si chiude dunque sullo 0-0. La Calcio Lecco avrà ora tre giorni abbondanti per preparare l’atteso derby col Como, in programma domenica sera – ore 20.30 – al “Rigamonti-Ceppi”.

Tabellino

ALESSANDRIA – LECCO 0-0

ALESSANDRIA: Pisseri, Sini, Di Gennaro, Prestia, Parodi, Casarini, Giorno (Frediani dal 79′), Di Quinzio (Bruccini dal 70′), Rubin (Mora dal 62′), Eusepi (Arrighini dal 62′), Corazza (Stanco dal 79′). A disp.: Crisanto, Chiarello, Gazzi, Macchioni, Bellodi. All. Moreno Longo.

LECCO: Pissardo, Merli Sala, Marzorati, Cauz, Masini, Bolzoni, Marotta (Celjak dal 73′), Foglia (Azzi dall’89’), Capoferri, Iocolano (Moleri dall’89’), Capogna (Mastroianni dal 79′). A disp.: Borsellini, Lora, Mangni, Liguori, Malgrati, Nannini, Emmausso, Nesta. All. Gaetano D’Agostino.

ARBITRO: Sig. Catanoso di Reggio Calabria