In riva al Garda il risultato finale recita 0-0

I blucelesti tornano a muovere la classifica dopo le due sconfitte consecutive maturate contro Trento e Pordenone

SALO’ – Dopo i ko rimediati nelle sfide contro il Trento e il Pordenone, la Calcio Lecco torna a muovere la classifica strappando un buon punto sul terreno di gioco della FeralpiSalò.

La gara giocata in riva al Garda si chiude sullo 0-0, con i padroni di casa che ci provano a più riprese e la difesa bluceleste che riesce comunque a reggere sempre bene l’urto.

Col punto odierno la truppa di Foschi si porta a quota 21 in classifica, con un ritardo dalla vetta, occupata dal Pordenone, di cinque lunghezze.

La cronaca della sfida

In avvio di gara il Lecco parte col piglio giusto, facendosi vedere in fase offensiva nell’ordine con Giudici, Zambataro e Pinzauti. Dopo il quarto d’ora la FeralpiSalò alza il baricentro e al 22′ ha la prima grande occasione della partita, con Dimarco che calcia al volo da fuori are sfiorando un gran gol.

I padroni di casa hanno un’altra grossa chance al 36′, Siligardi però la spreca non inquadrando lo specchio di porta da ottima posizione. L’ultimo brivido del primo tempo arriva ad una passo dal riposo, quando Melgrati si deve superare su un colpo di testa di Guerra per evitare il vantaggio bresciano.

La ripresa si apre con la FeralpiSalò nuovamente in attacco. Al 52′ Enrici è chiamato ad un intervento in extremis per deviare la sfera sopra la traversa; pochi giri d’orologio più tardi è Guerra a portare un nuovo pericolo con un colpo di testa che termina di poco alto.

Il Lecco torna a farsi vedere in area gardesana al 62′ con una girata di Giudici; la sfera arriva poi a Buso che però si trova in posizione di off-side. Dopo il break bluceleste la formazione di Vecchi torna a spingere e al 72′ sfiora nuovamente il vantaggio; questa volta Melgrati compie una parata decisiva su Balestrero.

Dopo il grosso rischio corso il Lecco ha una bella reazione e nel giro di pochi minuti sfiora per due volte il vantaggio, prima con Maldonado che calcia a fil di palo e poi con Pinzauti che si divora il vantaggio con una deviazione sotto-porta poco convinta.

Il finale di gara è invece di marca bresciana. La FeralpiSalò ci prova anche nei minuti di recupero ma la retroguardia lecchese tiene duro. Al triplice fischio il risultato recita dunque 0-0: dopo due sconfitte consecutive i blucelesti tornano a muovere la classifica continuando a mantenersi ai piani alti.

Tabellino

FERALPISALO’ – LECCO 0-0

FERALPISALÒ: Pizzignacco, Bergonzi, Pilati, Bacchetti (D’Orazio dall’85’), Dimarco (Tonetto dall’85’), Icardi (Zennaro dal 63′), Hergheligiu, Balestrero, Siligardi (Di Molfetta dall’81’), Pittarello (Musatti dall’85’), Guerra. A disp.: Ferretti, Venturelli, Benedetti, Legati, Armati, Pietrelli, Salines. All. Vecchi.

LECCO: Melgrati, Lepore, Battistini, Enrici, Zambataro, Girelli, Galli (Maldonado dal 46′), Ilari (Mangni dall’84’), Giudici, Pinzauti (Lakti dall’89’), Buso (Zuccon dal 75′). A disp.: Stucchi, Maffi, Celjak, Maldini, Sangalli, Pecorini, Scapuzzi, Stanga, Purro, Rossi. All. Foschi.

ARBITRO: Sig. Scatena, sez. Avezzano.

Classifica

Pordenone 26

Renate 24

FeralpiSalò 23

Novara 23

Lecco 21

Pro Sesto 21

L.R. Vicenza 20

Juvnetus Next Gen 19

Padova 19

Arzignano Valchiampo 18

Pergolettese 18

Pro Patria 18

Pro Vercelli 17

Sangiuliano City 17

AlbinoLeffe 16

Mantova 14

Trento 13

Triestina 11

Piacenza 8

Virtus Verona 7