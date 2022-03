Apre le marcature alla mezzora l’ex Iocolano

Ganz ribalta la situazione con una rete per tempo

LECCO – Dopo il ko rimediato sabato scorso sul terreno di gioco della Virtus Verona, la Calcio Lecco ritrova i tre punti grazie al 2-1 in rimonta colto questa sera contro la Juventus Under 23.

Ad aprire le danze al “Rigamonti-Ceppi” è l’ex di giornata Iocolano, in rete al 31′. Prima dell’intervallo (43′) Ganz riporta il punteggio in parità per poi realizzare la doppietta che completa la rimonta al 73′. Con il successo odierno i blucelesti salgono a quota 50 punti in classifica, dove mantengono la quinta piazza.

La partita

In avvio di gara le emozioni non sono molte ma al 7′ gli uomini di De Paola hanno una buona chance in contropiede a seguito di un corner per gli ospiti: Pissardo rilancia lungo per Ganz, il quale serve Buso che però non riesce a concludere a rete.

Il match prosegue poi su buoni ritmin ma senza che i due portieri siano mai chiamati in causa per grandi interventi. Si arriva quindi al 26′, quando Israel prima è chiamato a smanacciare su un cross insidioso di Buso, poi salva su Ganz.

Passano cinque giri d’orologio e i bianconeri si portano in vantaggio: a realizzare la marcatura è l’ex Iocolano, che poi non esulta, il quale sfrutta un errore in fase difensiva di Celjak.

Dopo il gol subito la reazione bluceleste è immediata; il più attivo è sempre Buso che nel giro di pochi minuti va per due volte alla conclusione. Subito dopo ci prova anche Petrovic ma a realizzare il gol del pareggio è il solito Ganz che al 43′ incorna in rete da corner. Il primo tempo va così in archivio sull’1-1.

In avvio di ripresa sono gli ospiti ad attaccare con maggior insistenza. Pissardo prima si deve opporre a Palumbo, poi Iocolano manca l’impatto con la sfera per un soffio da ottima posizione. Il Lecco risponde con un lancio di Celjak che pesca Ganz, il quale non va nuovamente in rete davvero per poco.

La rete comunque è nell’aria e infatti si materializza al 73′: a segnare è nuovamente Ganz, bravo ad insaccare con un altro colpo di testa su cross di Battistini.

A questo punto la truppa di De Paola inizia a gestire il vantaggio. La Juventus Under 23 ci prova, specialmente su calcio da fermo, ma Pissardo è sempre attento. Nel finale l’estremo difensore bluceleste non corre più alcun rischio, sono anzi Nepi e Ganz a sfiorare la terza rete.

Al 90′ il risultato recita dunque 2-1 in favore della Calcio Lecco, ora attesa dalla trasferta in programma domenica – calcio d’inizio alle 17:30 – sul campo dell’AlbinoLeffe.

Tabellino

LECCO – JUVENTUS UNDER 23 2-1: Iocolano 31′, Ganz 43′ e 73′

LECCO: Pissardo, Celjak, Marzorati, Battistini, Capoferri (dal 55′ Enrici), Giudici (dall’82’ Nesta), Kraja (dall’82’ Morosini), Masini, Buso (dal 68′ Vasic), Petrovic (dall’82’ Nepi), Ganz. A disp.: Libertazzi, Lora, Lakti, Merli Sala, Sparandeo, Ciancio, Paltrinieri, Sberna. All. De Paola.

JUVENTUS U23: Israel, Barbieri (dal 78′ Cerri), Riccio, Poli, Verduci (dal 78′ De Winter), Palumbo, Leone (dall’87’ Omic), Aké (dal 73′ Sekulov), Iocolano, Cudrig (dall’87’ Lipari), Brighenti. A disp.: Raina, Siano, Stramaccioni, Boloca, Maressa. All. Zauli.

ARBITRO: Sig. Emmanuele sez. Pisa

Classifica

Sudtirol 79

Padova 72

FeralpiSalò 58 (una partita in meno)

Renate 55

Lecco 50

Pro Vercelli 48

Triestina 47 (una partita in meno)

Juventus Under 23 46

Piacenza 43

AlbinoLeffe 37

Virtus Verona 36

Mantova 35

Pro Patria 35

Fiorenzuola 34

Trento 33

Pro Sesto 30

Seregno 30

Pergolettese 29 (-1) (una partita in meno)

Legnago Salus 27

Giana Erminio 26