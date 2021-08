La punta arriva dal Novara; il portiere dall’Atalanta

Si tratta di un classe 2002 e di un classe 2000

LECCO – La Calcio Lecco ha ufficializzato nella giornata di oggi – mercoledì 11 agosto – l’approdo in riva al Lario di Mattia Tordini e Khadim Ndiaye. Gli ultimi due acquisti blucelesti sono rispettivamente un attaccante classe 2002 e un portiere classe 2000.

Tordini arriva a Lecco dopo essersi svincolato dal Novara, squadra con la quale ha già calcato i campi della Serie C. Prima di debuttare tra i professionisti la punta è cresciuta nei settori giovanili di Inter e Torino.

Ndiaye invece approda dall’Atalanta a titolo temporaneo. Per lui esperienze anche con le maglie di Ascoli e Vis Pesaro con otto presenze all’attivo in Serie C.