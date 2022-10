Blucelesti a caccia della terza vittoria consecutiva

Foschi: “Contenti per Novara ma serve tanta umiltà”

LECCO – Mandata in archivio la preziosa vittoria colta domenica in casa del Novara, la Calcio Lecco si prepara ad affrontare la nona giornata del girone A di Serie C. Domani sera – calcio d’inizio alle 18.00 – è in programma il turno infrasettimanale, che vedrà la Juventus Next Gen di scena sul terreno di gioco del “Rigamonti-Ceppi”.

Blucelesti e bianconeri tornano ad affrontarsi a distanza di due settimane dalla sfida di Coppa Italia che ha visto i torinesi imporsi 3-1 sulla truppa di Foschi.

Quella di domani si prospetta però come un sfida diversa da quella recentemente disputata: la sconfitta costata l’eliminazione dalla Coppa Italia ha infatti scosso il Lecco, che si è prontamente ripreso conquistando due successi consecutivi in campionato, prima contro il Sangiuliano City e poi col Novara.

La Juventus Next Gen dal canto suo arriva alla sfida infrasettimanale forte del largo successo (3-0) ottenuto domenica contro la Pro Sesto.

La conferenza stampa di Foschi

Nella conferenza stampa prepartita mister Foschi ha avuto parole importanti per i prossimi avversari del Lecco: “La partita del mercoledì rappresenta sempre un’incognita. Giochiamo contro una squadra forte e attrezzata, formata da tanti giovani che sono solo di passaggio in Serie C. La partita col Novara é alle spalle; sappiamo che per continuare a fare bene dobbiamo restare umili, con la consapevolezza che possiamo giocarcela contro chiunque”.

La nona giornata di campionato

Oltre alla sfida tra Lecco e Juventus Next Gen domani alle 18.00 si giocheranno altre cinque partite: AlbinoLeffe-Arzignano Valchiampo, Pergolettese-Pro Patria, Piacenza-Renate, Pro Sesto-Novara, Virtus Verona-Pro Vercelli.

In serata, ore 21.00, si disputeranno poi FeralpiSalò-Sangiuliano City e Triestina-Padova. Giovedì infine le ultime due gare della giornata: Pordenone-Trento, L.R. Vicenza-Mantova.