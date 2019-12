Sospeso tutto il programma previsto il 21 e 22 dicembre

Il Lecco tornerà in campo il 12 gennaio a Vercelli

LECCO – Dopo la decisione di posticipare di un quarto d’ora tutte le gare di Serie C, giocate tra ieri e sabato, la Lega Pro prosegue nella propria battaglia in materia di defiscalizzazione passando alle maniere forti. E’ notizia di oggi la totale sospensione della prima giornata di ritorno dei tre gironi di Serie C, prevista da calendario per sabato 21 e domenica 22 dicembre.

Il comunicato della Lega Pro

“Abbiamo deciso che il primo turno del girone di ritorno del Campionato Serie C, in programma il 21 e 22 dicembre p.v. non verrà disputato” queste le prime parole del duro comunicato firmato dal presidente Francesco Ghirelli, da tutti i componenti del Consiglio Direttivo e dai Consiglieri Federali della Lega Pro.

Il nodo cruciale della battaglia è la defiscalizzazione come viene spiegato nella parte centrale: “La sostenibilità dei club è il nodo decisivo affinché l’esperienza originale del calcio dei Comuni d’Italia, abbia un presente ed un futuro. Decidere di fermarci non è stato semplice ed è stata una decisione a lungo meditata e travagliata. Abbiamo deciso di andare avanti perché devono dirci se serviamo per le funzioni che svolgiamo. Abbiamo chiesto la defiscalizzazione/credito di imposta. Per fare cosa? Per darci una mano ad abbassare i costi ed avere risorse da reinvestire in infrastrutture materiali (centri sportivi per i giovani) e in infrastrutture immateriali (formazione dei giovani). Questo comporterà cofinanziamento negli investimenti dei proprietari dei club, in un momento in cui è scarsa la fiducia nell’investimento in Italia”.

La palla passa ora al Governo che attraverso il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, ha convocato la FIGC mercoledì 18 dicembre, per discutere la tematica della defiscalizzazione per i club di Lega Pro.

Varia il calendario del Lecco

A questo punto è probabile che nelle prossime ore mister D’Agostino decida di concedere in anticipo il rompete le righe ai propri calciatori.

Saltata la gara in programma domenica prossima al “Rigamonti-Ceppi” contro l’Arezzo, il Lecco rivedrà il campo per una gara ufficiale solo tra tre settimane, ovvero domenica 12 gennaio nella trasferta sul campo della Pro Vercelli.

Resta infine da capire quando verrà recuperata la prima giornata di ritorno. Quel che certo è che la truppa bluceleste avrà un pò più di tempo per preparare al meglio l’inizio del girone di ritorno, prima del quale il mercato potrebbe anche regalare a D’Agostino nuove pedine di valore per centrare l’obiettivo della salvezza.