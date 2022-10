Blucelesti impegnati in terra veneta con l’obiettivo di centrare la quarta vittoria consecutiva

Foschi in conferenza stampa: “Giochiamo contro una delle squadre più in forma”

LECCO – Dopo l’importantissimo successo ottenuto nel turno infrasettimanale tra le mura amiche contro la Juventus Next Gen, la Calcio Lecco si prepara ad affrontare l’insidiosa trasferta sul terreno dell’Arzignano Valchiampo, probabilmente la formazione rivelazione di questo inizio stagione nel girone A di Serie C.

I veneti, formazione neopromossa dalla Serie D, occupano al momento la quinta piazza in classifica con 16 punti all’attivo, frutto di quattro successi e quattro pareggi in nove gare finora disputate.

L’unica sconfitta in cui sono incappati i giallocelesti è stata quella rimediata nel settimo turno in casa del Pordenone, cui sono seguite prontamente due vittorie, il 2-1 interno contro la FeralpiSalò e il netto 3-0 ottenuto nell’ultimo turno in casa dell’AlbinoLeffe.

Il Lecco dal canto suo affronterà la sfida forte dei tre successi consecutivi che l’hanno proiettato in seconda posizione, al pari di Padova e Pordenone, ad un solo punto di distanza dal Renate capolista.

Quello di domani è dunque a tutti gli effetti un match d’altissima classifica: da un lato l’Arzignano Valchiampo di Bianchini che vorrà continuare a stupire, dall’altro il Lecco di Foschi chiamato ad un esame di maturità importante, che se venisse confermerebbe la bontà di un gruppo solido e con concrete possibilità di recitare un ruolo da protagonista per tutta la stagione.

La conferenza stampa di Foschi

Nella conferenza stampa prepartita Foschi ha sottolineato le qualità del prossimo avversario del Lecco: “Andiamo ad affrontare una delle squadre più in forma del momento, sarebbe da sciocchi prendere sotto gamba l’Arzignano. Sicuramente sarà una partita difficile, nella quale va considerato anche quanto speso nel turno infrasettimanale. Quel che é certo é che dobbiamo continuare a giudicare con umiltà, col massimo rispetto per ogni avversario ma senza paura di nessuno”.

Le sfide della decima giornata

Le dieci partite della decima giornata si giocheranno tutte in contemporanea con calcio d’inizio alle 14.30. Oltre alla sfida tra Arzignano Valchiampo e Lecco, spiccano i match di cartello Pordenone-FeralpiSalò e Padova-Novara.

La capolista Renate ospiterà l’AlbinoLeffe mentre un’altra sfida da tenere in considerazione per i piani alti è quella tra Sangiuliano City e L.R. Vicenza.

Gli altri match in programma sono: Juventus Next Gen-Triestina, Mantova-Pergolettese, Pro Patria-Virtus Verona, Pro Vercelli-Pro Sesto e Trento-Piacenza.