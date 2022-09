A firmare la vittoria sono capitan Giudici e Zambataro

Martedì – 13 settembre – di nuovo in campo al “Menti” di Vicenza

LECCO – Esordio casalingo vincente per la Calcio Lecco: nella prima partita stagionale giocata al “Rigamonti-Ceppi” la formazione di mister Tacchinardi supera 2-0 la Pergolettese grazie alla rete del vantaggio siglata da capitan Giudici al 61′, e dal sigillo finale apposto da Zambataro appena prima del triplice fischio.

La partita

L’avvio di gara vede subito il Lecco proporsi in avanti; Pinzauti e Maldonado sono i primi a provarci ma senza troppa convinzione, al 6′ invece Eusepi conclude in modo pericoloso trovando la provvidenziale opposizione di Arrighi.

La gara prosegue poi senza particolari sussulti fino al quarto d’ora, quando Lepore schiaccia di testa con Soncin che comunque è attento e non si fa sorprendere. Per la Pergolettese il primo a farsi vedere al tiro è Artioli, la sua mira però non è precisa e la sfera termina fuori dallo specchio di porta.

Subito dopo i blucelesti tornano a rendersi pericolosi, prima con Pinzauti che impegna Soncin in una parata in due tempi a seguito di una punizione di Zambataro, poi con Eusepi che chiama ad un intervento sul primo palo l’estremo difensore cremasco.

Dopo la mezz’ora il ritmo cala leggermente; si arriva quindi al 39′ quando Guiu, lasciato troppo libero in occasione di un corner, manda alto di testa da ottima posizione. I ragazzi di Tacchinardi rispondono con Pinzauti che serve un bel pallone ad Eusepi, il quale però spreca l’occasione impattando male la sfera. Sono queste le ultime emozioni di un primo tempo che va in archivio senza gol.

La ripresa si apre con l’ingresso in campo di Rubbi, che va a prendere il posto di Soncin in difesa dei pali della Pergolettese. Al 52′ Eusepi reclama un calcio di rigore per un tocco di mano in area di un calciatore cremasco. Pochi minuti più tardi lo stesso Eusepi chiama in causa Rubbi a conclusione di uno schema su calcio di punizione.

Il Lecco continua a premere e al 61′ riesce a trovare la via del gol: a siglare il vantaggio è capitan Giudici che colpisce con un bel sinistro dal limite.

Dopo l’1-0 bluceleste gli ospiti faticano a rispondere ma al 72′ il neoentrato Iori colpisce una clamorosa traversa su assist dalla destra di Tonoli. Il Lecco rischia nuovamente poco dopo, con Stucchi che è provvidenziale su Bariti.

Negli ultimi dieci minuti succede poco. La Pergolettese non riesce più a pungere con la retroguardia bluceleste gestisce bene le poche sortite offensive dei ragazzi di Fabbro. All’89’ Mangni potrebbe chiudere definitivamente i conti ma Rubbi si oppone tenendo vive le ultime speranze gialloblù.

Speranze che tramontano definitivamente al 95′, quando Zambataro raddoppia sfruttando a pieno un perfetto assist di Mangni.

Il tempo per godersi il successo per le aquile sarà comunque minimo perché martedì, calcio d’inizio alle 21:00, sarà di nuovo campionato con la terza giornata che vedrà il Lecco impegnato al “Romeo Menti” di Vicenza.

Tabellino

LECCO – PERGOLETTESE 2-0: Giudici 61′, Zambataro 95′

Lecco: Stucchi, Celjak (Pecorini dall’87’), Battistini, Enrici, Lepore, Maldonado, Lakti (Zuccon dall’87’), Zambataro, Giudici (Rossi dall’81’), Pinzauti (Mangni dal 73′), Eusepi. A disp.: Burigana, Maffi, Maldini, Sangalli, Scapuzzi, Stanga, Longo, Berra, Galli, Buso. All. Tacchinardi.

PERGOLETTESE: Soncin (Rubbi dal 46′), Tonoli, Arini, Lambrughi, Bariti, Varas, Artioli (Iori dal 66′), Andreoli, Villa, Vitalucci (Abiuso dal 58′), Guiu (Corti dall’84’) Villanova. A disp.: Cattaneo, Bevilacqua, Gabelli, Lucenti, Verzeni, Piccinini. All. Fabbro.

ARBITRO: Sig. Ceriello sez. Chiari

Classifica

Novara 6

Juventus Next Gen 4

Pordenone 4

Lecco 4

Pro Patria 4

Trento 3

Renate 3

Sangiuliano City 3

Pro Vercelli 3

L.R. Vicenza 3 (una partita in meno)

FeralpiSalò 3

Pergolettese 3

Virtus Verona 2

Arzignano Valchiampo 2

AlbinoLeffe 1

Pro Sesto 1

Piacenza 1

Triestina 1

Padova 0 (una partita in meno)

Mantova 0