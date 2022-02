Ai blucelesti non basta la rete di Ganz (39′)

Ferri pareggia i conti in avvio di ripresa; Sparandeo espulso al 64′

BUSTO ARSIZIO – Dopo due vittorie consecutive (Triestina e Legnago Salus), il cammino della Calcio Lecco rallenta con un pareggio per 1-1 in casa della Pro Patria. Ai blucelesti non basta la rete messa a segno da Ganz poco prima dell’intervallo; a pareggiare i conti per i bustocchi ci pensa Ferri al 51′.

La partita

In avvio di gara il Lecco si fa vedere subito in avanti, con Merli Sala che di testa manda la sfera di poco alta sopra la traversa. Il primo quarto d’ora è tutto di marca lariana; i ragazzi di mister De Paola gestiscono bene il possesso palla ma peccano nell’ultimo passaggio.

Dopo il 20′ la Pro Patria trova i primi affondi, a rendersi pericoloso è Castelli che per due volte si rende protagonista dalle parti di Pissardo. Subito dopo Giudici se ne va sull’out di destra e serve un pallone in area sul quale però Ganz non riesce ad arrivare.

Alla mez’ora Masini ruba palla servendo poi Capoferri, che da fuori area conclude di poco a lato. Il gol però nell’aria e al 39′ si materializza, quando Ganz con un bell’inserimento sul primo palo infila in rete sfruttando al massimo un cross di Masini deviato di testa da Giudici. Il primo tempo va così in archivio col Lecco avanti 1-0.

Nei primi cinque minuti della ripresa non succede nulla ma al 6′ la Pro Patria trova il pareggio. A siglarlo è Ferri che batte Pissardo con un tiro di potenza dal limite.

A questo punto l’inerzia del match passa tutta dalla parte dei padroni di casa che dopo solamente quattro minuti potrebbero portarsi in vantaggio se Celjak non salvasse quasi sulla linea di porta.

Al 64′ arriva un altro episodio decisivo: il Lecco resta in inferiorità numerica per l’espulsione diretta di Sparandeo ma la decisione del direttore di gara sembra troppo severa.

La gara inizia a farsi nervosa e spezzettata. All’80’ Piu ha una grandissima chance per portare avanti la Pro Patria ma la spreca. Negli ultimi dieci minuti invece non succede più granchè. Al 90′ però il Lecco recrimina per un intervento in area su Buso ai limiti del regolamento. In pieno recupero l’ultima palla gol capita ancora a Piu ma il suo tiro viene murato.

Tabellino

PRO PATRIA – LECCO 1-1: Ganz (L) 39′, Ferri (P) 51′

PRO PATRIA: Caprile, Sportelli, Boffelli, Molinari, Pierozzi (Vaghi dall’82’), Brignoli (Ferri dall’11’), Nicco, Ghioldi (Stanzani dal 72′), Galli, Parker (Pesenti dall’82’), Castelli (Piu dal 46′). A disp.: Mangano, Pizzul, Giardino. All. Prina.

LECCO: Pissardo, Celjak, Merli Sala, Battistini, Sparandeo, Giudici (Buso dall’85’), Masini, Lora (Kraja dall’85’), Capoferri, Petrovic (Nepi dal 54′), Ganz. A disp.: Libertazzi, Enrici, Marzorati, Lakti, Vasic, Reda, Morosini, Nesta, Italeng. All. De Paola.

ARBITRO: Sig. Djudjevic sez. Trieste

Classifica

Sudtirol 59 (una partita in meno)

Padova 52

Renate 46

FeralpiSalò 45 (una partita in meno)

Triestina 34

Pro Vercelli 33

Juventus Under23 32

Lecco 32

Piacenza 32

Mantova 28

Trento 27

Virtus Verona 26 (una partita in meno)

Pergolettese (-1) 26

AlbinoLeffe 26

Fiorenzuola 26

Seregno 25

Pro Patria 24

Giana Erminio 22

Pro Sesto 20

Legnago Salus 19