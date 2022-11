I blucelesti cercano il riscatto dopo la debacle di Pordenone

La FeralpiSalò, terza in classifica, arriva dalla vittoria di Vicenza

LECCO – Sarà un altro turno di campionato verità per la Calcio Lecco. Dopo la pesante bocciatura rimediata domenica scorsa sul terreno di gioco del Pordenone, dove i blucelesti hanno rimediato un sonoro 5-0, la truppa di mister Foschi si prepara ad affrontare un’altra difficile trasferta, quella in programma domani in casa della FeralpiSalò.

La formazione bresciana è attualmente la terza forza del girone A di Serie C, con 22 punti in classifica e una sola lunghezza di ritardo dalla coppia di vertice formata da Pordenone e Renate. Nelle prime dodici giornate di campionato i ragazzi guidati da Vecchi hanno ottenuto l’intera posta in palio per sette volte; una solta volta hanno pareggiato mentre quattro volte sono andati ko.

Lo score dei bresciani testimonia dunque la forza della rosa ma mette anche in evidenza un feeling non eccezionale col terreno di casa, dove i verdeazzurri sono già stati sconfitti per tre volte, nell’ordine da Pro Patria, Pro Vercelli e Renate.

Il Lecco dal canto suo, tolta la sonora sconfitta di domenica scorsa a Lignano Sabbiadoro, ha dimostrato di poter dire la sua anche lontano dal “Rigamonti-Ceppi”. Quello di domani si prospetta dunque sulla carta come un big match equilibrato e aperto ad ogni risultato.

La conferenza stampa di Foschi

Nella conferenza stampa pre-partita Foschi è tornato sul brutto ko subito contro il Pordenone: “Non dobbiamo commettere gli errori commessi contro il Pordenone; domani dovremo scendere in campo con una grande voglia di rivalsa. Quella di Lignano è stata una partita completamente storta, ora però la testa è alla FeralpiSalò che è un’altra corazzata con in rosa giocatori molto forti”.

Il programma della tredicesima giornata

Il tredicesimo turno si giocherà tutto domani e si aprirà alle 14.30 con i seguenti sei match:

AlbinoLeffe-Sangiuliano City, Arzignano Valchiampo-Mantova, Juventus Next Gen-Pro Vercelli, Pergolettese-Trento, Pro Sesto-Padova, Triestina-Renate.

La giornata di campionato si completerà alle 17.30 con le restanti quattro sfide: Novara-Pro Patria, Piacenza-Pordenone, Virtus Verona-L.R. Vicenza, oltre al big match FeralpiSalò-Lecco.