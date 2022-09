Foschi pronto a esordire sulla panchina bluceleste

“L’entusiasmo è lo stesso di quando ero giocatore, Lecco è una piazza che amo”

LECCO – Meno di ventiquattr’ore e sarà di nuovo tempo di campionato: per la Calcio Lecco quella di domani al “Rigamonti-Ceppi” – calcio d’inizio alle 14.30 – è già a tutti gli effetti una gara verità, anche se il calendario ricorda che si tratta solamente della quinta giornata d’andata.

Avversario di turno sarà il Mantova, formazione che al pari delle aquile ha avuto un avvio di stagione complicato. La partita di domani vedrà l’esordio di Luciano Foschi sulla panchina bluceleste e soprattutto fornirà indicazioni sulle condizioni di un gruppo che nell’ultima settimana ha inevitabilmente subito pressioni.

Dall’altra parte della barricata vi è un Mantova che sino ad ora ha totalizzato solamente tre punti, sbloccandosi sabato scorso nel match casalingo vinto 2-1 contro il Trento. In precedenza i biancorossi erano sempre stati sconfitti, nell’ordine da Sangiuliano City (4-2), Novara (1-2) e Pro Patria (3-0).

La sfida di domani si prospetta dunque come una gara da non fallire assolutamente per entrambe le formazioni: da una parte c’è il Lecco, chiamato ad un riscatto d’orgoglio dopo le due pesanti sconfitte subite contro Vicenza e Pro Sesto, cui è seguita la cacciata di Tacchinardi, dall’altra il Mantova che cercherà di dare continuità al proprio cammino dopo essersi finalmente sbloccato.

Le parole di Foschi in conferenza stampa

Nella conferenza stampa della vigilia mister Foschi ha fatto trasparire grande determinazione in vista della sua prima gara da allenatore del Lecco: “L’entusiasmo che ho è lo stesso di quando ero giocatore. Questa è una piazza che amo, per me è una grandissima opportunità. I ragazzi si sono messi subito a disposizione, ho visto un bel gruppo. La mia idea di calcio non dipende da nessun modulo, grinta e determinazione non possono mai mancare”.

Il quadro completo della quinta giornata di campionato

In contemporanea alla sfida tra Lecco e Mantova si giocheranno anche le seguenti partite: Pergolettese-Arzignano Valchiampo, Piacenza-AlbinoLeffe, Pordenone-Padova, Pro Patria-Renate, Pro Sesto-Sangiuliano City, Trento-Triestina, Virtus Verona-Feralpi Salò.

La gara tra Pro Vercelli e Novara inizierà invece alle 16.30, mentre Vicenza-Juventus Next Gen è stata rimandata a mercoledì 12 ottobre.